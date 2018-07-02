На каретах «скорой помощи» в Ташкенте нет сирен

Подавляющее большинство из 400 автомобилей «Дамас», которыми оборудованы кареты «скорой помощи» столицы Узбекистана, не имеют звуковых сигналов.

Это обстоятельство выяснилось в июне этого года во время изучения спора в административном суде Яшнабадского района Ташкента между водителями «скорой помощи» на «Дамасе» и автомобиля «Спарк», попавших в аварию.

Месяцем ранее, в мае, машины столкнулись на перекрестке одной из оживленных трасс того же Яшнабадского района Ташкента.

«Дамас», спешивший в больницу с женщиной, требующей госпитализации, выскочил на красный свет и столкнулся со «Спарком» – обе машины получили повреждения.

А была ли сирена?

Водитель «скорой» Алишер Газиев, которого сотрудники ГАИ обвинили в ДТП, тут же обратился за помощью к правозащитникам. При этом он сообщил, что его машина находилась в исправном состоянии: и мигалка, и сирена были включены.

От правозащитников в ситуации разбирался активист общества «Эзгулик» Муталлиб Шарипов, который сам является автомобилистом с большим стажем. Он переговорил с дознавателем ГАИ и принял участие в судебном процессе.

По словам Шарипова, на самом деле на «скорой» была включена только мигалка, или проблесковый маячок, а сирена – нет. Она вообще отсутствовала в оборудовании машины.

Позже сотрудники ГАИ продемонстрировали правозащитнику, что проблесковый маячок без сирены неэффективен и не может оповестить автомобилистов о том, что «скорая» спешит на экстренный вызов.

В дневное время мигания маячка практически не видно. И без включенной сирены машина экстренной помощи может просто дезориентировать других автомобилистов. В чем Шарипов убедился лично, специально наблюдая за передвижением медицинских «Дамасов» по городу.

Водитель «скорой» признался на суде, что его машина изначально не имела сирены, так как такое оборудование почему-то не поставляет завод-изготовитель.

Яшнабадский суд отправил запрос на автобазу гаража Ташкентского горздрава, обслуживающего машины «скорой помощи».

Оттуда пришло сообщение, что на большинстве из почти 400 их «Дамасов» отсутствуют специальные звуковые сигналы.

Как потом выяснил Шарипов, сирены на этой автобазе имеются только у нескольких машин, которые были в частном порядке оборудованы самими водителями.

Виновником аварии на суде был признан водитель «скорой» Газиев – страховая компания «Гросс» оплатила за него ремонт поврежденного «Спарка».