На космодроме Байконур приостановлены пуски ракет

Запуск ракет с космодрома Байконур приостановлен на три месяца. Казахстанский полигон теряет свою значимость для Роскосмоса.

Как заявил источник РИА «Новости», ближайший пуск ракеты-носителя запланирован на октябрь 2018 года. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» под управлением россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хайга.

До конца года с космодрома Байконур предполагается запустить пять ракет.

Роскосмос в 2018 году произвел девять пусков, из которых пять – с Байконура. Увеличивается число пусков с космодромов «Восточный» и «Плесецк».

В июне нынешнего года о возможном уходе российских военных с казахстанского космодрома заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.