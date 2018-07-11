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    На космодроме Байконур приостановлены пуски ракет

    Запуск ракет с космодрома Байконур приостановлен на три месяца. Казахстанский полигон теряет свою значимость для Роскосмоса.

    Космодром Байконур; фото: Нурия Мухутдинова
    Космодром Байконур; фото: Нурия Мухутдинова

    Как заявил источник РИА «Новости», ближайший пуск ракеты-носителя запланирован на октябрь 2018 года. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» под управлением россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хайга.

    До конца года с космодрома Байконур предполагается запустить пять ракет.

    Роскосмос в 2018 году произвел девять пусков, из которых пять – с Байконура. Увеличивается число пусков с космодромов «Восточный» и «Плесецк».

    В июне нынешнего года о возможном уходе российских военных с казахстанского космодрома заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

    Темы: Казахстан и Россия
    Теги: Байконур Казахстан Россия
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