Казахстанцу, спасшему пассажиров горящего автобуса, пообещали вечер славы у Андрея Малахова

За спасение 48 человек из горящего автобуса тренеру по греко-римской борьбе Ержану Амарханову пообещали квартиру в Семее, машину и чествование в студии у Андрея Малахова.

На прошлой неделе 37-летний Амарханов попал в сюжеты российских и казахстанских телеканалов. Спортсмен спас 48 пассажиров автобуса, ехавшего из Семея в Новосибирск. В ночь с 11 на 12 августа автобус со спящими пассажирами загорелся в пути.

Амарханов проснулся одним из первых и, моментально среагировав, выбил заклинившие двери и разбудил остальных пассажиров. Помогая людям выбраться, он забыл про деньги и документы, сгоревшие в салоне автобуса.

Узнав о поступке соотечественника, в акимате Семея из средств спонсоров Ержану выделили 1 млн тенге (2,77 тысячи долларов), а также пообещали квартиру, пишет Tengrinews.

В России для него начали сбор средств на автомобиль, а ведущий Андрей Малахов пригласил Ержана стать героем очередного выпуска его программы.