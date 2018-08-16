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    • Казахстан

    Казахстанцу, спасшему пассажиров горящего автобуса, пообещали вечер славы у Андрея Малахова

    За спасение 48 человек из горящего автобуса тренеру по греко-римской борьбе Ержану Амарханову пообещали квартиру в Семее, машину и чествование в студии у Андрея Малахова.

    В соцсетях благодарят Ержана за подвиг
    В соцсетях благодарят Ержана за подвиг

    На прошлой неделе 37-летний Амарханов попал в сюжеты российских и казахстанских телеканалов. Спортсмен спас 48 пассажиров автобуса, ехавшего из Семея в Новосибирск. В ночь с 11 на 12 августа автобус со спящими пассажирами загорелся в пути.

    Амарханов проснулся одним из первых и, моментально среагировав, выбил заклинившие двери и разбудил остальных пассажиров. Помогая людям выбраться, он забыл про деньги и документы, сгоревшие в салоне автобуса.

    Узнав о поступке соотечественника, в акимате Семея из средств спонсоров Ержану выделили 1 млн тенге (2,77 тысячи долларов), а также пообещали квартиру, пишет Tengrinews.

    В России для него начали сбор средств на автомобиль, а ведущий Андрей Малахов пригласил Ержана стать героем очередного выпуска его программы.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Казахстан и Россия, Спорт в Центральной Азии
    Теги: горящий автобус Ержан Амарханов Казахстан Малахов
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