Подорожавшие автомобили Ravon вновь появятся на рынке СНГ

Узбекистан меняет политику экспорта автомобилей завода General Motors. В России ждут возобновления поставок по новым ценам, а в Украине составляют списки желающих.

В Россию с конца октября после пятимесячного перерыва начали поставлять автомобили Ravon. Одними из первых авто из Центральной Азии получили салоны в Уфе (Башкирия).

По данным «Российской газеты», автомобили новой поставки будут стоить намного дороже машин из предыдущих партий.

Так, за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить миллион рублей (15 тысяч долларов США), за аналогичный R4 – 1,089 миллиона рублей (15,1 тысяча долларов).

Ранее они стоили 579 тысяч рублей (8,7 тысячи долларов) и 629 тысяч рублей (9,5 тысячи долларов) соответственно.

Но даже и по таким ценам купить машины пока нельзя: они ждут окончательного утверждения Ташкентом.

Сотрудники московских автосалонов, которые обзвонил корреспондент Ц-1, говорят, что потеряли надежду на возобновление поставок.

«Последний Ravon мы продали в начале лета. Сейчас мы предлагаем покупателям машины других брендов. К нам часто звонят клиенты и спрашивают, когда же будут дешевые узбекские машины, но пока мы не знаем, чем обнадежить покупателей», – рассказала Ц-1 Ольга, сотрудница салона «Гермес авто».

Официальные комментарии по поводу старта продаж и цен на автомобили представители марки в России так и не дали. Но на всех сайтах, где продают Ravon, написано, что цены пересматриваются.

В Украине составляют списки

В украинских автосалонах Ravon не видели уже полгода. Они предлагают купить бывшие в употреблении автомобили или записаться в список ожидания.

«Только в списке одного нашего автосалона уже есть 300 желающих купить автомобиль. Дефицит по Киеву составляет несколько тысяч. Мы ежедневно говорим клиентам, что машин нет, и не знаем, когда возобновятся поставки», – рассказал консультант салона «Инфокар».

По данным украинского издания AUTO-Consulting, импорт автомобилей должен возобновиться ориентировочно в конце третьего квартала нынешнего года. Но сейчас эксперты называют новую дату: после Нового года.

Украинские дилеры также слышали о грядущем росте цен, но не уверены, что после подорожания машины Ravon останутся такими же востребованными.

Расширяют линейку и выравнивают цены

Официальная причина, по которой Узбекистан заморозил экспорт автомобилей, – Асакинский завод (Узбекистан), где и собирают Ravon, в мае получил сертификат BIQ III и готовится расширить линейку выпускаемых машин.

Но это не единственная причина: узбекский автопром погряз в коррупции и непрозрачных схемах: автомобили за рубеж поставляются по цене, которая намного дешевле рыночной. Во времена Каримова эта практика объяснялась дефицитом валюты в стране.

Но и при новой власти политика двойного ценообразования сохранилась.

Наглядная разница заметна в цене на Ravon Nexia R3 в исполнении Elegant AT для внешнего рынка. В автосалонах Узбекистана эта версия стоит на 1,125 тысячи долларов дороже, чем просят за такую же комплектацию в России.

Сами же узбекистанцы не только покупают машины по завышенным ценам, но и вынуждены платить взятку за возможность приобрести автомобиль без очереди.

Если же цена на узбекистанские автомобили будет одинаковой для Ташкента и Москвы, то от этого выиграют автолюбители из РУз, годами стоящие в очереди на машину. Но проиграют жители СНГ, которые привыкли к доступным авто, сделанным в Узбекистане.