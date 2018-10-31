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    Подорожавшие автомобили Ravon вновь появятся на рынке СНГ

    Узбекистан меняет политику экспорта автомобилей завода General Motors. В России ждут возобновления поставок по новым ценам, а в Украине составляют списки желающих.

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    Ravon — R2; фото: GM Uzbekistan

    В Россию с конца октября после пятимесячного перерыва начали поставлять автомобили Ravon. Одними из первых авто из Центральной Азии получили салоны в Уфе (Башкирия).

    По данным «Российской газеты», автомобили новой поставки будут стоить намного дороже машин из предыдущих партий.

    Так, за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить миллион рублей (15 тысяч долларов США), за аналогичный R4 – 1,089 миллиона рублей (15,1 тысяча долларов).

    Ранее они стоили 579 тысяч рублей (8,7 тысячи долларов) и 629 тысяч рублей (9,5 тысячи долларов) соответственно.

    Но даже и по таким ценам купить машины пока нельзя: они ждут окончательного утверждения Ташкентом.

    Сотрудники московских автосалонов, которые обзвонил корреспондент Ц-1, говорят, что потеряли надежду на возобновление поставок.

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    Реклама «Нексии-3» на сайте диллера в Казахстане — ravon.kz

    «Последний Ravon мы продали в начале лета. Сейчас мы предлагаем покупателям машины других брендов. К нам часто звонят клиенты и спрашивают, когда же будут дешевые узбекские машины, но пока мы не знаем, чем обнадежить покупателей», – рассказала Ц-1 Ольга, сотрудница салона «Гермес авто».

    Официальные комментарии по поводу старта продаж и цен на автомобили представители марки в России так и не дали. Но на всех сайтах, где продают Ravon, написано, что цены пересматриваются.

    В Украине составляют списки

    В украинских автосалонах Ravon не видели уже полгода. Они предлагают купить бывшие в употреблении автомобили или записаться в список ожидания.

    «Только в списке одного нашего автосалона уже есть 300 желающих купить автомобиль. Дефицит по Киеву составляет несколько тысяч. Мы ежедневно говорим клиентам, что машин нет, и не знаем, когда возобновятся поставки», – рассказал консультант салона «Инфокар».

    По данным украинского издания AUTO-Consulting, импорт автомобилей должен возобновиться ориентировочно в конце третьего квартала нынешнего года. Но сейчас эксперты называют новую дату: после Нового года.

    Украинские дилеры также слышали о грядущем росте цен, но не уверены, что после подорожания машины Ravon останутся такими же востребованными.

    Расширяют линейку и выравнивают цены

    Официальная причина, по которой Узбекистан заморозил экспорт автомобилей, – Асакинский завод (Узбекистан), где и собирают Ravon, в мае получил сертификат BIQ III и готовится расширить линейку выпускаемых машин.

    Но это не единственная причина: узбекский автопром погряз в коррупции и непрозрачных схемах: автомобили за рубеж поставляются по цене, которая намного дешевле рыночной. Во времена Каримова эта практика объяснялась дефицитом валюты в стране.

    Но и при новой власти политика двойного ценообразования сохранилась.

    Наглядная разница заметна в цене на Ravon Nexia R3 в исполнении Elegant AT для внешнего рынка. В автосалонах Узбекистана эта версия стоит на 1,125 тысячи долларов дороже, чем просят за такую же комплектацию в России.

    Сами же узбекистанцы не только покупают машины по завышенным ценам, но и вынуждены платить взятку за возможность приобрести автомобиль без очереди.

    Если же цена на узбекистанские автомобили будет одинаковой для Ташкента и Москвы, то от этого выиграют автолюбители из РУз, годами стоящие в очереди на машину. Но проиграют жители СНГ, которые привыкли к доступным авто, сделанным в Узбекистане.

    Источник:Ц-1
    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии
    Теги: GM-Uzbekistan Ravon Автомобили из Узбекистана
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