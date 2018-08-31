Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В узбекском автопроме продолжает процветать коррупция

    В дилерских центрах Chevrolet во всех регионах Узбекистана по-прежнему берут «шапки» за продажу востребованных моделей.

    Мультимедийный центр при Генеральной прокуратуре РУз представил сюжет о мошеннических схемах при продаже автомобилей GM Uzbekistan.

    Самыми популярными моделями автомобилей, которые пытались продать мошенники, стали Nexia 3, Damas и Gentra (Lacetti).

    Размер «шапки» варьируется от 700 до нескольких тысяч долларов.

    В июне 2018 года президент РУз Шавкат Мирзиёев назначил руководить автопромом бывшего прокурора Умиджана Салимова.

    В интервью «Ахборот 24» новый гендиректор АО «Узавтосаноат» сказал, что у него есть «особое поручение» от президента по чистке кадров в отечественном автопроме.

    Предшествовала этому публичная критика Мирзиёева.

    «В системе акционерной компании «Узавтосаноат» много задолженностей. Несколько предприятий завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по ее снижению», – говорил президент.

    Темы: GM Uzbekistan, Авто и дороги в Центральной Азии, Коррупция в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: GM-Uzbekistan автопром коррупция Узбекистан шапки
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Экономика

    И.о. хокима Ташкента – невъездному инвестору из США: докажи наличие денег

    И. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал решить проблемы американского инвестора узбекского происхождения Бобура Хасана, если тот докажет наличие денег на счету.

    Узбекистан

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa