В узбекском автопроме продолжает процветать коррупция

В дилерских центрах Chevrolet во всех регионах Узбекистана по-прежнему берут «шапки» за продажу востребованных моделей.

Мультимедийный центр при Генеральной прокуратуре РУз представил сюжет о мошеннических схемах при продаже автомобилей GM Uzbekistan.

Самыми популярными моделями автомобилей, которые пытались продать мошенники, стали Nexia 3, Damas и Gentra (Lacetti).

Размер «шапки» варьируется от 700 до нескольких тысяч долларов.

В июне 2018 года президент РУз Шавкат Мирзиёев назначил руководить автопромом бывшего прокурора Умиджана Салимова.

В интервью «Ахборот 24» новый гендиректор АО «Узавтосаноат» сказал, что у него есть «особое поручение» от президента по чистке кадров в отечественном автопроме.

Предшествовала этому публичная критика Мирзиёева.

«В системе акционерной компании «Узавтосаноат» много задолженностей. Несколько предприятий завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по ее снижению», – говорил президент.