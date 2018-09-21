Компания MAN начала оснащать автобусы для Ташкента кондиционерами

Совместное узбекско-немецкое предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan к 2019 году поставит в автопарк столицы 40 низкопольных автобусов MAN A22 CNG с кондиционерами, сообщает Kun.uz.

«С учетом всех пожеланий теперь автобусы MAN A22 CNG будут оснащаться и кондиционерами. В первом квартале 2019-го на дорогах Ташкента появится 40 автобусов МАN, а к концу следующего года – дополнительно 190 единиц», – заявил представитель компании.

Автобусы будут работать на сжиженном газе. Но в СП JV MAN Auto-Uzbekistan заверили в полной безопасности автобусов.

Ранее в Бухарской области взорвался автобус, работающий на газе. Погибли пять человек, еще свыше 20 пострадали.

В Узбекистане автобусы и маршрутные такси традиционно не используют кондиционеры в летнюю жару. От невыносимой духоты страдают и водители, но терпят, ссылаясь на дефицит дизтоплива. Дескать, использование кондиционера увеличит расход горючего на 15%.

Горожане долгое время упрашивали городские власти решить эту проблему, и даже высказывалась возможность установки вентиляторов в салонах автобусов. Но позже от идеи отказались.