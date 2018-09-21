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    • Узбекистан

    В России разглядели «Волгу»-пикап на узбекских дорогах

    В российском сегменте соцсетей обсуждают фотографии модельного ряда «Волга» в кузове пикап под торговой маркой SamAuto.

    Волга в кузове пикап; фото из открытых источников
    Волга в кузове пикап; фото из открытых источников

    Самаркандский автомобильный завод, запущенный почти 20 лет назад, занимается выпуском автобусов и грузовиков под маркой Isuzu.

    Предприятие официально не занимается переоборудованием автомобилей ГАЗ в пикапы. Однако пользователи Сети нашли несколько объявлений о продаже таких машин под торговой маркой SamAuto. В них сказано, что грузоподъемность переделанной модели ГАЗ-31029 составляет две тонны, хотя заводской показатель – 400 килограммов.

    Волга в кузове пикап; фото из открытых источников
    Волга в кузове пикап; фото из открытых источников
    Волга в кузове пикап; фото из открытых источников
    Волга в кузове пикап; фото из открытых источников
    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Россия и Центральная Азия, Социальные сети, Узбекистан
    Теги: Волга пикап газ пикап Самавто Узбекистан
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