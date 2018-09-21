В России разглядели «Волгу»-пикап на узбекских дорогах

В российском сегменте соцсетей обсуждают фотографии модельного ряда «Волга» в кузове пикап под торговой маркой SamAuto.

Самаркандский автомобильный завод, запущенный почти 20 лет назад, занимается выпуском автобусов и грузовиков под маркой Isuzu.

Предприятие официально не занимается переоборудованием автомобилей ГАЗ в пикапы. Однако пользователи Сети нашли несколько объявлений о продаже таких машин под торговой маркой SamAuto. В них сказано, что грузоподъемность переделанной модели ГАЗ-31029 составляет две тонны, хотя заводской показатель – 400 килограммов.