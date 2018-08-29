Россия призвала страны ШОС вместе восстанавливать инфраструктуру Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предложил коллегам из стран – членов ШОС присоединиться к гуманитарной операции в Сирии ради «общих целей».

«Обращаюсь к вам с предложением принять участие в гуманитарной операции в Сирии, где сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия. Это разминирование территории, совместное патрулирование, оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры», – сказал Герасимов на совещании с начальниками генеральных штабов вооруженных сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, странам ШОС противостоят общие вызовы и угрозы, в первую очередь со стороны международного терроризма. Обеспечить безопасность «можно только совместными усилиями».

В совещании начальников генштабов приняли участие представители Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, пишет РИА «Новости».