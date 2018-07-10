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    МИД РК прокомментировал заявление ведущего Владимира Соловьева

    В поле зрения МИД РК попала телепередача «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2 июля, где ведущий осудил «размещение военных баз США на Каспии».

    Российский тележурналист Владимир Соловьев; фото: vm.ru
    Российский тележурналист Владимир Соловьев; фото: vm.ru

    «Хочется думать, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных, – ответили в Министерстве иностранных дел РК. – Факты же таковы, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана».

    В ведомстве подчеркнули, что ни о каких военных базах США, размещаемых в акватории Каспийского моря, речь не идет. Более того, казахстанские дипломаты проходили консультации с партнерами из МИД России по данному вопросу.

    Темы: Афганистан и Центральная Азия, Казахстан и Россия, США
    Теги: Владимир Соловьев военные базы США Каспий МИД Казахстана
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