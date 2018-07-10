МИД РК прокомментировал заявление ведущего Владимира Соловьева

В поле зрения МИД РК попала телепередача «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2 июля, где ведущий осудил «размещение военных баз США на Каспии».

«Хочется думать, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных, – ответили в Министерстве иностранных дел РК. – Факты же таковы, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана».

В ведомстве подчеркнули, что ни о каких военных базах США, размещаемых в акватории Каспийского моря, речь не идет. Более того, казахстанские дипломаты проходили консультации с партнерами из МИД России по данному вопросу.