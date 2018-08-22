На праздничный намаз в мечети вышли 15 млн человек – половина населения РУз

Две тысячи мечетей Узбекистана на праздничный намаз в честь религиозного праздника Курбан-байрам посетили около 15 млн человек, то есть практически все мужчины страны (женщины в РУз в мечети не допускаются).

Об этом 21 августа сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

По подсчетам Государственного комитета по статистике, население республики составляет 32 млн человек. По данным отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН, около 4,2 млн мужчин в РУз младше 15 лет.

Из менее чем 10 млн трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 65 лет почти 3 млн человек постоянно находятся на заработках за пределами страны.

В Узбекистане около 9% населения исповедуют другие религии, не беря в расчет атеистов, агностиков и далеких от религии мусульман.