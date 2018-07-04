На прополке хлопка в Кашкадарье умерла мать двоих детей

На полях фермерского хозяйства «Алимардонов Морка» Нишанского района Кашкадарьинской области РУз во время прополки хлопчатника умерла 26-летняя Гузаль Панджиева.

«Это событие стало неожиданностью для нас. Панджиева умерла в течение 20 минут, – рассказывает Ц-1 один из свидетелей события. – Ее отец Раджаб-ака даже не успел показать дочь врачам сельской амбулатории. Говорят, что у женщины остановилось сердце».

Смерть на хлопковом поле Гузаль Панджиевой, матери двоих маленьких детей, случившаяся 27 июня на ферме «Алимардонов Морка», не стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Нишанского района приняла во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы Кашкадарьинской области, что смерть наступила в результате острого инфаркта миокарда.

Тем не менее в связи со смертью молодой женщины была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники хокимията Нишанского района и специалисты районного отдела здравоохранения.

Один из активистов махалли, где проживала Гузаль Панджиева, рассказал, что она входила в состав рабочей группы, занимавшейся прополкой полей фермеров. В день Гузаль и другие поденные рабочие получали 12–15 тысяч сумов (около 1,5–2 долларов США).

«Панджиева была одной из тех сельских женщин, которые таким образом зарабатывают на жизнь», – делится активист махалли.