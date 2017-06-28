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    • Узбекистан

    На узбекском телевидении заговорили об ограничении свободы слова

    В эфире телеканала «Маънавият ва маърифат» журналисты впервые признались в получении писем-предупреждений при освещении острых тем.

    Кадр из выступления журналиста газета "Бекажон"
    Кадр из выступления журналиста газета «Бекажон»

    Почему учителя и врачи – на полях?

    27 июня в эфире ток-шоу «Очик студия» («Открытая студия») на государственном телеканале «Маънавият ва маърифат» («Духовность и просвещение») телеведущая Нилуфар Жумаева подняла тему свободы слова в журналистике.

    Один из приглашенных гостей признался, что он, будучи журналистом, испытывает давление со стороны властных структур при освещении актуальных проблем страны.

    «Я работаю в частном издании «Бекажон». Скажу от себя: я не пишу материалы, сидя в кабинете. Я иду к народу и становлюсь свидетелем событий, – заявил журналист. – Но, если писать о проблемах народа, к нам приходят письма из различных инстанций. Пишут, что проводятся те или иные действия, проблема решается…»

    По его словам, после публикаций о том, что учителя и врачи, вместо того чтобы заниматься воспитанием и здоровьем подрастающего поколения, вынуждены подметать улицы и собирать хлопок, они получают письма-предупреждения.

    Ток-шоу традиционно вышло в эфир в позднее вечернее время. Фрагмент выступления одного из гостей «Открытой студии» распространился по популярным каналам в мессенджере Telegram, охватывающем сотни тысяч пользователей из Узбекистана.

    Большинство читателей согласились с мнением журналиста. Полная версия ток-шоу от 27 июня появится на сайте Национальной телерадиокомпании к концу недели.

    Президент призвал критиковать

    30 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев жестко раскритиковал работу отечественных журналистов. Он призвал настроиться на критическое освещение существующих проблем, упомянул об этом и в сегодняшнем поздравлении ко Дню работников печати и СМИ.

    «Времена ура-патриотизма прошли. Нужно показывать по телевизору критические и аналитические материалы. Человек должен с нетерпением ждать начала передач. Мы должны поменять передачу «Ахборот», – говорил президент в конце мая.

    Однако доступ к изданиям, публикующим критические материалы, в Узбекистане фактически заблокирован.

    Как и прежде, пользователям приходится использовать прокси-серверы и VPN-сервисы, чтобы читать независимые СМИ.

    Источник:Ц-1
    Темы: СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: журналисты президент Узбекистана свобода слова СМИ Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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