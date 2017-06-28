На узбекском телевидении заговорили об ограничении свободы слова

В эфире телеканала «Маънавият ва маърифат» журналисты впервые признались в получении писем-предупреждений при освещении острых тем.

Почему учителя и врачи – на полях?

27 июня в эфире ток-шоу «Очик студия» («Открытая студия») на государственном телеканале «Маънавият ва маърифат» («Духовность и просвещение») телеведущая Нилуфар Жумаева подняла тему свободы слова в журналистике.

Один из приглашенных гостей признался, что он, будучи журналистом, испытывает давление со стороны властных структур при освещении актуальных проблем страны.

«Я работаю в частном издании «Бекажон». Скажу от себя: я не пишу материалы, сидя в кабинете. Я иду к народу и становлюсь свидетелем событий, – заявил журналист. – Но, если писать о проблемах народа, к нам приходят письма из различных инстанций. Пишут, что проводятся те или иные действия, проблема решается…»

По его словам, после публикаций о том, что учителя и врачи, вместо того чтобы заниматься воспитанием и здоровьем подрастающего поколения, вынуждены подметать улицы и собирать хлопок, они получают письма-предупреждения.

Ток-шоу традиционно вышло в эфир в позднее вечернее время. Фрагмент выступления одного из гостей «Открытой студии» распространился по популярным каналам в мессенджере Telegram, охватывающем сотни тысяч пользователей из Узбекистана.

Большинство читателей согласились с мнением журналиста. Полная версия ток-шоу от 27 июня появится на сайте Национальной телерадиокомпании к концу недели.

Президент призвал критиковать

30 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев жестко раскритиковал работу отечественных журналистов. Он призвал настроиться на критическое освещение существующих проблем, упомянул об этом и в сегодняшнем поздравлении ко Дню работников печати и СМИ.

«Времена ура-патриотизма прошли. Нужно показывать по телевизору критические и аналитические материалы. Человек должен с нетерпением ждать начала передач. Мы должны поменять передачу «Ахборот», – говорил президент в конце мая.

Однако доступ к изданиям, публикующим критические материалы, в Узбекистане фактически заблокирован.

Как и прежде, пользователям приходится использовать прокси-серверы и VPN-сервисы, чтобы читать независимые СМИ.