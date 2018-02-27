Наманган станет городом цветов

Наманган в Ферганской долине Узбекистана намерен расширить масштабы традиционного праздника цветов, посвятив ему неделю, в надежде на туристический бум и новый имидж города.

Традиционный, уже 58-й праздник цветов в Намангане власти города хотят сделать приманкой для иностранных туристов, а также возможностью для формирования нового образа города – это следует из постановления хокима (главы администрации) области Хайрулло Бозарова.

На утверждение Кабинета министров Узбекистана направлено предложение о новом наименовании фестиваля цветов: «Namangan Flowers – 2018».

Еще одно новшество: если ранее праздник укладывался в два выходных дня, то теперь он будет длиться неделю. Сроки проведения установлены с 27 мая по 3 июня.

Кроме того, цветочный бьеннале планируется сделать международным. По согласованию с Министерством иностранных дел Узбекистана будут направлены и запросы на участие в празднике видных цветоводов со своими экспозициями и экспертов из-за рубежа.

Фестиваль обретет не только свой логотип, но и гимн. Постановлением наманганских властей поручено создать их.

Также в целях поощрения местных цветоводов планируется устроить в рамках праздника конкурсы в различных номинациях: «Самая благоустроенная махалля (улица, организация, ТЧСЖ и т. п.)».

А для привлечения публики решено провести в рамках фестиваля цветов встречи с популярными артистами, писателями, звездами наманганского спорта.

Наманган превратится в город цветов

По задумке местных властей в дни «Namangan Flowers – 2018» весь город должен превратиться в настоящий цветник.

Центральные улицы областного центра украсят цветочные павильоны, на улицах будут вывешены стенды и панно.

В областной администрации выразили уверенность, что реализация указанного комплекса мероприятий придаст новый импульс утратившему былую славу празднику цветов. В последние годы цветочный фестиваль превратился в скучную обязаловку.

Кроме того, хокимият считает, что проведение такого масштабного фестиваля поможет продвижению туристической привлекательности Намангана и области в целом.

В последний год новый президент страны Шавкат Мирзиёев активно продвигает тему развития туризма и приглашения в республику иностранных любителей узбекских достопримечательностей.

Упрощается выдача виз, создаются всяческие удобства для гостей: аренда автомашин, либерализация правил видео- и фотосъемки и прочее.

Но пока наплыва туристов не наблюдается. В 2017 году республику посетило примерно 2,7 млн иностранцев. Но сколько из них приехало в Узбекистан именно с туристическими целями, официальная статистика умалчивает.

Нечасто заглядывают иностранные туристы и в Наманган. Этот город известен намного меньше, чем знаменитые древние Бухара, Самарканд и Хива.