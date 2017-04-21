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    Насвай с наркотиком – новая уловка наркодельцов в Узбекистане

    Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента сообщает об участившихся случаях подмешивания наркотиков в традиционный в Центральной Азии табак – насвай.

    Насвай; фото с сайта: lada.kz
    Насвай; фото с сайта: lada.kz

    Насвай – зеленый гранулированный порошок в форме шариков или палочек – традиционный в Центральной Азии некурительный табак, его можно купить на каждом крупном и совсем маленьком рынке Узбекистана.

    Закладывая его под щеку, люди ждут, когда никотин проникнет в кровь через слизистую оболочку рта, и затем испытывают легкий дурман или опьянение.

    Но доступность и открытая реализация насвая в Узбекистане привлекли к нему внимание наркодельцов, начавших под маркой этого некурительного табачного изделия продажу запрещенных наркотиков.

    По словам руководителя отдела по изучению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следственного отдела ГУВД Ташкента полковника милиции Олега Кима, в различных регионах Узбекистана и в частности в Ташкенте с помощью насвая начали распространять наркотик спайс.

    «Во время расследования нескольких уголовных дел лица, увлекающиеся применением наркотиков, для маскировки использовали обычный насвай», – говорит Ким.

    Для сотрудников отделов уголовного розыска смешивание таблеток чрезвычайно опасного спайса с насваем создает большие трудности, признается он далее, ведь табак на рынках страны продается мешками. А выявить наркотик в насвае не могут даже специально обученные собаки.

    Рассказывая о наркотическом веществе спайсе, полковник милиции говорит, что это синтетический препарат, отличающийся от анаши и опиоидов своей дешевизной, но при этом гораздо опаснее для здоровья и жизни людей.

    В реестре Инспекции по контролю над незаконным оборотом наркотических средств при Кабинете министров Республики Узбекистан спайс в качестве наркотического вещества не фигурирует.

    Список наркотических веществ инспекции, обновленный 10 лет назад, – один из документов, до сих пор закрытых для печати.

    Источник:Ц-1
    Темы: Здоровье, Здравоохранение
    Теги: ГУВД Ташкента наркозависимость наркотики Насвай Ташкент Узбекистан
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