Насвай с наркотиком – новая уловка наркодельцов в Узбекистане

Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента сообщает об участившихся случаях подмешивания наркотиков в традиционный в Центральной Азии табак – насвай.

Насвай – зеленый гранулированный порошок в форме шариков или палочек – традиционный в Центральной Азии некурительный табак, его можно купить на каждом крупном и совсем маленьком рынке Узбекистана.

Закладывая его под щеку, люди ждут, когда никотин проникнет в кровь через слизистую оболочку рта, и затем испытывают легкий дурман или опьянение.

Но доступность и открытая реализация насвая в Узбекистане привлекли к нему внимание наркодельцов, начавших под маркой этого некурительного табачного изделия продажу запрещенных наркотиков.

По словам руководителя отдела по изучению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следственного отдела ГУВД Ташкента полковника милиции Олега Кима, в различных регионах Узбекистана и в частности в Ташкенте с помощью насвая начали распространять наркотик спайс.

«Во время расследования нескольких уголовных дел лица, увлекающиеся применением наркотиков, для маскировки использовали обычный насвай», – говорит Ким.

Для сотрудников отделов уголовного розыска смешивание таблеток чрезвычайно опасного спайса с насваем создает большие трудности, признается он далее, ведь табак на рынках страны продается мешками. А выявить наркотик в насвае не могут даже специально обученные собаки.

Рассказывая о наркотическом веществе спайсе, полковник милиции говорит, что это синтетический препарат, отличающийся от анаши и опиоидов своей дешевизной, но при этом гораздо опаснее для здоровья и жизни людей.

В реестре Инспекции по контролю над незаконным оборотом наркотических средств при Кабинете министров Республики Узбекистан спайс в качестве наркотического вещества не фигурирует.

Список наркотических веществ инспекции, обновленный 10 лет назад, – один из документов, до сих пор закрытых для печати.