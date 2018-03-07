Небывалый для Узбекистана суд по делу о попытке госпереворота

Ташгорсуд, где сегодня начался процесс по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в попытке госпереворота, удовлетворил ходатайство его адвоката расследовать жалобы на пытки.

Судья Ташкентского городского суда Музаффар Нурматов, начавший сегодня рассмотрение дела о попытке госпереворота в Узбекистане «Жатва» в отношении четверых подсудимых – журналиста Бобомурода Абдуллаева, блогера Хаётхона Насретдинова, предпринимателей Равшана Салаева и Шавката Оллоёрова, заявил, что слушания будут проходить с соблюдением прав человека.

В подтверждение своих слов судья удовлетворил оба ходатайства, поданных адвокатом журналиста Бобомурода Абдуллаева Сергеем Майоровым. Сам процесс проходит в открытом режиме, а слушания на русском языке.

Защита попросила судью приобщить к делу тот факт, что его клиента, с 27 сентября 2017 года находящегося под арестом в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, принуждали оговорить министра внутренних дел Пулата Бабаджанова и бывшего генпрокурора, а ныне – председателя СНБ Ихтиера Абдуллаева.

Майоров заявил на суде, что действия следователей СНБ были направлены на подрыв власти президента страны Шавката Мирзиёева.

Кроме того, адвокат рассказал суду, что Бобомурод во время следствия подвергался пыткам. Ему не давали спать шесть суток, трое суток держали голым, били, особенно отбивали левую руку. Майоров попросил суд назначить судмедэкспертизу по поводу пыток его клиента.

Как рассказывает Васила Иноятова, руководитель правозащитного общества «Эзгулик», Бобомурод Абдуллаев плакал, слушая выступление своего адвоката.

Со слезами на глазах он дал и свои показания. Перед всеми присутствовавшими он разделся до нижнего белья, чтобы показать синяки по всему телу.

Прокурор Ильхом Кобилов, выступавший в качестве государственного обвинителя, не стал возражать против ходатайства адвоката.

И судья после недолгого совещания удовлетворил оба ходатайства со стороны защиты. Зал, в котором собралось до ста человек – родственники, журналисты, дипломаты, – ответил аплодисментами.

Согласно материалам следствия, Абдуллаев и другие подсудимые обвиняются по статье 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз».

В частности их обвиняют в том, что в сговоре с высокопоставленными чиновниками страны они хотели устроить госпереворот. А Абдуллаев проводил информационную войну, публикуя материалы в Интернете под псевдонимом Усман Хакназаров.

На свидании с адвокатом Майоровым 6 марта Бобомурод рассказал: от него добивались показаний, что информацией с его «источниками» – Салаевым и Оллоёровым – якобы делились глава МВД Бабаджанов и экс-генпрокурор Ихтиер Абдуллаев, ныне глава СНБ.

Судья сообщил, что о дате и времени проведения следующих слушаний по данному делу будет объявлено позже.