Хает Хан Насретдинов: «Я сожалею, что пожимал руку подонку»

Я долго молчал. Не хотел вовлекаться в полемику, кто герой, а кто козел. Я всеми силами стремился забыть кошмар последних семи месяцев моей жизни – дело о «Жатве». Тщетно. Не получилось.

Наш самый главный «борец за справедливость» Бобомурод Абдуллаев никак не успокоится и продолжает свое дело: гадить людям жизнь. В данном случае мою. Именно по этой причине я решил прекратить свое молчание и высказаться по нашему общему с ним делу «заговорщиков».

Справка Ц-1: 45-летний Бобомурод Абдуллаев с 2003 года писал для оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ) статьи под псевдонимом Усман Хакназаров, в основном клеветнического характера. Информация для части материалов поставлялась и Службой национальной безопасности (СНБ. Сейчас СГБ – Служба государственной безопасности. – Прим. Ц-1) РУз.

В сентябре 2017 года Абдуллаев был арестован СНБ по обвинению в заговоре и попытке госпереворота в Узбекистане под кодовым названием «Жатва» по наущению НДУ. В мае 2018 года решением Ташгорсуда был освобожден из-под стражи, приговорен к 14 месяцам исправительных работ.

Хает Хан Насретдинов (возможно иное написание имени: Хаётхон. – Прим. Ц-1) проходил вместе с Абдуллаевым одним из четырех фигурантов по делу о госперевороте «Жатва». Решением Ташгорсуда был оправдан за отсутствием состава преступления.

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Я хочу высказать свои мысли об отношениях «Я – Абдуллаев» и закрыть тему навсегда.

Сейчас я в сложной ситуации. Мое желание выйти на свободу многие расценивают как слабость. Никто не видит, что я достойно держался и на следствии, и на суде.

Никто не обвинен в преступлениях по моим показаниям и не осужден. Никто не обвинил меня в клевете и лжи. Но все равно я чувствую упрек либеральной общественности. Она винит меня в СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВЛАСТЯМИ, считая это ДИСКРИМИНИРУЮЩИМ поступком.

На сайте НДУ, которым руководит непримиримый враг узбекского народа Мухаммад Салих, 26 мая была опубликована статья обо мне: «Донесение недавнего подсудимого Хаятхана Насреддинова написанный в изоляторе на «Гвардейской» (пунктуация и орфография сохранены. – Прим. автора).

Салих и Абдуллаев, оба осужденные в Узбекистане, первый – в 2000 году за организацию терактов, второй – в 2018-м за призывы к свержению власти в Узбекистане, стремятся очернить меня, обвиняя, по сути, в предательстве и сотрудничестве с властями.

Почему я написал объяснительное письмо следствию?

В самом начале моей «заговорщической» и следственной эпопеи я спросил у следователя – умного и воспитанного человека, как мне вести себя, чтобы не навредить себе и своим близким? Он дал очень простой совет: говорить правду, и только правду. Справедливость и Бог всегда защищают правду.

Я послушался его совета. И я написал объяснительную на имя руководителя спецслужбы. В своей объяснительной я подробно изложил все, что знаю и думаю по поводу моего ареста, деятельности Мухаммада Салиха и прочего.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан есть статья № 55, где перечислены обстоятельства, смягчающие вину.

Я стремился, чтобы и предварительное следствие, и суд применили эту статью при определении меры наказания. Ведь мне грозило до двадцати лет лишения свободы по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Узбекистана: «Заговор с целью захвата власти».

И по этой статье не предусмотрены послабления и амнистии. Я еще жил правилами правления Ислама Каримова, когда на справедливый приговор не было никакой надежды.

Если бы судебный процесс проходил в 2013 году (когда состоялась наша встреча с Мухаммадом Салихом в Стамбуле, а потом чуть позже – разговор с Абдуллаевым о методах захвата власти в стране), то я был бы осужден без каких-либо сомнений со стороны суда.

Чтобы избежать этого, мне следовало быть максимально правдивым и откровенным на допросах. Я не собирался отвечать за провокацию Абдуллаева и Салиха, которые и были инициаторами всей этой грязи с заговором.

Практически все добропорядочные люди, а к этой категории я себя и отношу, используют все возможности, чтобы доказать свою невиновность или облегчить и свою участь, и участь тех, кто связан с ними (родственники, близкие). Именно это и объяснено в статье № 55 УК Республики Узбекистан.

Мне не стыдно за этот поступок. Мне важнее счастье и благополучие моей матушки, супруги и сына, которым я нужен.

Абдуллаев знал или догадывался, что его как журналиста не оставят в беде его коллеги по профессии. И поэтому на суде вел себя уверенно-нагло. Я же ни на предварительном следствии, ни во время судебных слушаний не был уверен в торжестве справедливости. И поэтому надеялся только на самого себя.

Что я думаю об Абдуллаеве

После своего освобождения в интервью Абдуллаева «Фергана.ру» было написано «мести не хочется».

Красиво. Но, как всегда в его жизни, это была ложь. Абдуллаев делает скриншоты моей объяснительной, хранящейся в уголовном деле и к которой не имеют доступа посторонние люди, и спокойно отправляет своему куратору Мухаммаду Салиху в Турцию.

Тот готовит грязный текст, прикрепляет скриншоты моей объяснительной и выставляет на своем сайте. И это называется «мести не хочется». А как тогда объяснить это? С какой целью материалы уголовного дела, которые НИКАК не касаются Абдуллаева, попадают в НДУ?

Для меня все понятно. Абдуллаев продолжает свою МИССИЮ – КЛЕВЕТАТЬ, СОВЕРШАТЬ ПОДЛОСТИ И ЭТИМ ЛОМАТЬ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ.

Также поступал и его прототип Усман Хакназаров, который «изобличал преступников» во власти Узбекистана. Но, как было доказано в суде, в его многочисленных статьях с крикливыми заголовками не было НИ ОДНОГО описания РЕАЛЬНОГО преступления в Узбекистане.

Просто человеку нравилось лить грязь на людей и на страну. Это жизненное кредо Усмана Хакназарова, то бишь Бобомурода Абдуллаева. И его ничем не исправить.

Здесь стоит отметить и то, что Абдуллаев подставил своего адвоката Сергея Майорова, который профессионально и добросовестно защищал своего клиента на суде.

Абдуллаев знакомился с уголовным делом в процессе судебных слушаний (ему и его адвокату выделялись свободные от заседаний дни). И в это время присутствующий адвокат по просьбе Абдуллаева сделал фотокопии моей объяснительной (ведь только адвокат мог иметь телефон с камерой).

Затем после суда передал фотокопии Абдуллаеву, который сразу опубликовал их через своего покровителя Мухаммада Салиха. Это еще одно доказательство подлой натуры Абдуллаева: в данном случае втёмную использовали адвоката Майорова.

Абдуллаев и на предварительном следствии, и на суде всячески дистанцировался от Мухаммада Салиха. Но сразу же после освобождения Абдуллаев дает интервью «Если бы не Салих… то меня убили бы».

Признаться, мне жаль Абдуллаева. Он слабый духом человек. У него не получается жить полноценной счастливой жизнью. Он ничего не добился в жизни. И, как всякий слабый человек, он винит в этом окружающих. И чем успешнее они, тем завистливее он.

Но, вместо того чтобы тоже стремиться к совершенству, Абдуллаев начинает мстить им. Пишет гадости, клевещет. Но, чтобы остаться безнаказанным за свои поступки, делает это под псевдонимом.

Так поступают слабые духом люди, которые не имеют смелости быть равными среди успешных. И поэтому мне его жаль. Его лечить надо, а не сажать в тюрьму. Тюрьма таких не лечит.

На сайте «Газета.уз» написано: «Бобомурод Абдуллаев сказал, что, вероятно, не будет подавать апелляцию, поскольку ДОВОЛЕН решением суда».

Он осужден за призывы к свержению конституционной власти в Узбекистане. И он доволен этим! ДОВОЛЕН, что его признали преступником, пожелавшим насильственно сменить власть.

Надо быть или душевнобольным, или монстром, чтобы так отвечать на приговор суда. Он призывал к гражданской войне, когда брат пошел бы на брата и пролилась бы невинная кровь (возможно, кровь его близких!), а некоторые лица называют его героем.

Вручают орден «Мужества». При этом ЧУЖОЙ орден. Человек призывает к массовым убийствам, а его ставят в пример как борца за справедливость! Как можно уважать и спокойно общаться с Абдуллаевым, если он согласен с обвинением в призывах к свержению законной власти?!

Люди, одумайтесь! В стремлении написать сенсацию и на этом прилично заработать вы создаете ложные ценности мужества и героизма.

Мое поколение воспитывалось на совершенно других примерах мужества. Это Александр Матросов, Алексей Маресьев, Рихард Зорге. Это, наконец, пионеры-герои: Муся Пинкензон и Володя Дубинин. А в мировой истории это Джордано Бруно, Жанна д’Арк.

И много других примеров, когда люди ради своих убеждений жертвовали собой, но не предавали людей, веривших в них, и не совершали подлости.

Из тех, кто жив и с кем мы знакомы, – это Елена Урлаева. Женщина много претерпела за свою правозащитную деятельность. Но ни разу не ныла, не раздевалась публично, чтобы показать свои синяки. Она улыбалась и продолжала так нужное людям правозащитное дело.

А что я вижу по итогам этого процесса? – Жалкого трусливого человека, сразу же после задержания заложившего чуть ли не всех своих знакомых. Вдобавок на суде он оклеветал даже тех людей, которые были его институтскими товарищами.

Я отвечаю за свои слова. У меня преимущество перед людьми, наблюдавшими за процессом. Я читал материалы уголовного дела, а они нет. Я видел его поведение во время предварительного заключения, а они в неведении этого. Я видел его поведение на очной ставке, от которого до сих пор мерзопакостно.

На первом же судебном заседании Абдуллаев без всякого стеснения разделся перед многочисленной аудиторией, чтобы показать жалкий синяк как доказательство его многомесячных побоев. Неужели это и есть критерий мужества?!. Я сильно сомневаюсь в этом.

На весь мир он кричал о примененных к нему пытках. Его били по руке железной трубой, не давали спать по шесть суток и не разрешали сидеть, и поэтому он постоянно ходил, научившись спать на ходу. Еще ему засовывали или грозились засунуть работающий кипятильник в определенное отверстие. Большего бреда я не слышал!

Как он мог после пыток спокойно выходить на ежедневную часовую прогулку, причем в любую погоду? Как он сохранил чистоту разума, если его «пытали», не давая спать шесть суток? При таких пытках нормальный человек просто сходит с ума.

Он постоянно жаловался врачам на сильные боли, но, получив старый добрый аспирин, сразу выздоравливал. Тем более наступало время ужина, а на ужин давали макароны, и он от них не отказывался, даже будучи «при смерти». Как только ему приносили еду, он съедал все, без остатка.

Затребуйте протоколы его допросов. Почерк у него ровный, твердый, с нажимом, буквы написаны уверенной рукой. И это после ударов железной трубой по этим самым рукам…

Придуманные им бредни унижают его как личность, но он идет на это только с одной целью – оправдать свой подлый поступок, когда он оговорил нас, и мы были арестованы по его заявлениям.

Конечно, он тоже хотел всеми силами выйти на свободу, придумывал небылицы и клеветал уже на работников органов дознания, но ведь это опять не критерий мужества. Это простое доказательство его слабости духа и мерзости его поступков.

Надо отметить, что ни одна из публикаций Бобомурода Абдуллаева не прошла проверку на достоверность. Авторитетные специалисты, в порядочности которых никто не сомневается, научными методами опровергли его клевету.

И также НАУЧНО ДОКАЗАЛИ, что он ПРИЗЫВАЛ к свержению власти и клеветал на конкретных людей. Впрочем, и сам Абдуллаев признал, что восемьдесят процентов его статей – КЛЕВЕТА.

На судебном заседании Абдуллаев не раз говорил, что для него честь и совесть – не пустые слова, и что он не раз решительно отказывал следователям – «палачам и инквизиторам», как он их называл на суде, – очернить кого-либо из людей.

Я спросил его, а что ему мешало так же благородно и с честью отказаться от клеветы в наш адрес – людей, которые были арестованы по его наговору? Он ушел от ответа.

По показаниям Абдуллаева были арестованы ТРИ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ человека. Один из них я.

Абдуллаев давал показания против Салиха. Во всем винил его – угрозах, шантаже. Затребуйте материалы уголовного дела, и сами убедитесь в этом. Свой поступок он объясняет примененными пытками. Удобная позиция для подонка. Оправдать все свои поступки пытками.

Порядочен ли Абдуллаев?

Абдуллаев на суде признал, что клеветал на людей. Это порядочно? Для сбора информации к своим статьям он втёмную использовал своих знакомых. Разве это не подло?

Он получил ЧУЖУЮ награду. Как поступил бы порядочный человек в этом случае? – Конечно, вернул бы награду истинному лауреату. Извинился бы.

Как поступил Абдуллаев? – Конечно, как Хакназаров. Он нашел спорный компромат и опубликовал его на сайте Мухаммада Салиха. Только Салих мог разместить такую гнусность.

Так кто он, этот Бобомурод Абдуллаев? Борец за справедливость и мужественный герой, бросивший вызов всесильной Службе безопасности Узбекистана, или ловкий делец, превративший журналистику в бизнес путем клеветы на целую страну?.. Для меня ответ очевиден. Жаль, что этого в упор не видят некоторые журналисты и правозащитники. Или не хотят видеть?

Несколько слов о награде

Я оправдан судом. Я не заговорщик. Это самая большая награда для меня. Я строил свое имя тридцать четыре года. И был бы сильно огорчен, если люди посчитали бы меня преступником, посягнувшим на конституционную власть. С этой клеветой трудно было бы жить.

Мне было приятно услышать, что я стал лауреатом престижной награды – ордена «За Мужество» имени Андрея Сахарова и премии к нему. Это честь для меня. Я не считаю себя героем. Но хочу повторить, что моя совесть чиста. По моим показаниям НИКТО не был арестован. Может быть, за это я и заслужил такую честь? Я горд этим.

К сожалению, я прочитал, что этот орден и мое имя оказались в центре скандала. Вроде награждали меня, а вручили Абдуллаеву (опять он здесь пакостит!), хотя он не был номинирован. Некоторые правозащитники поспешили оправдать это действие, аргументируя, что Абдуллаев тоже заслужил такое признание.

Я выше уже высказался, кем я считаю Абдуллаева, и доказал это на фактах. Повторяться не буду.

Скажу лишь, что орден ИМЕННОЙ, и никто ни по каким соображениям не имеет права отдавать его в ЧУЖИЕ руки. Хотите вручить его Абдуллаеву? – Номинируйте его и смело вручайте.

Считаете, что я недостоин его? – Собирайте жюри, аннулируйте свое решение и забирайте награду. Это законно. Иначе несправедливо и незаконно. Журналисты и правозащитники всегда за справедливость, не так ли?.. Так что же в этом случае они оправдывают нарушения? Или срабатывает принцип: у чужого соринку найдем, а у себя бревна не заметим?

Абдуллаев может публично показать свою порядочность, приехав ко мне домой, и отдать ЗАКОННОМУ владельцу то, что ему не принадлежит. Я поступил бы именно так. И в этом ничего стыдного нет. Это критерии порядочности, о которых так много говорил на суде Абдуллаев. Посмотрим, придерживается ли он сам этих правил.

Я отправил запросы в Фонд Сахарова по этому поводу, написал Гарри Каспарову на его шахматный сайт (других контактов у меня нет). На 19 июня 2018 года я не получил ответов. И я подумал, что лучше сам выскажу свое мнение обо всем этом.

Так вот, я горд быть лауреатом премии и получить орден «За Мужество» имени Сахарова. Но мне неприятно вновь быть втянутым в скандал, где опять фигурирует Абдуллаев. Сам я решить эту проблему не могу. И поэтому я хотел бы, чтобы учредители этой награды и премии сами приняли решение. Проявите мужество, от имени которого вы выступаете.

Почему я счастливый человек

Много людей говорят мне, что я счастливый человек. И выдвигают один главный аргумент. Суд проходил именно сейчас. При новом президенте и реальных реформах.

Нормальный суд справедливо рассматривает дела, президент не кровожаден и устанавливает справедливое управление страной.

И что пару-тройку лет назад мое имя было бы стерто из всех списков сразу же после ЗАКРЫТОГО суда. И никакие правозащитные организации тогда не помогли бы.

Я согласен со всем этим. Но добавляю еще одно доказательство моего счастья. Я окружен моими любимыми. Это моя семья, готовая умереть за меня. Мои друзья и коллеги по работе, сжимавшие кулаки за мое оправдание. Наконец, мои дорогие ученики. Они поддерживали меня в трудную минуту и мою матушку.

Вот истинное счастье. Вот настоящая награда за деятельность. Вот поэтому я счастливый человек.

Хает Хан Насретдинов – блогер и учитель из Ташкента