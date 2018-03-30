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    Зачем Бобомуроду Абдуллаеву такой орден «За мужество»?

    Награждение в Ташкенте подсудимого журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество» премии имени Андрея Сахарова стало неожиданностью для жюри и учредителя: он не был ее лауреатом…

    Даниил Кислов вручает орден "За мужество" супруге Бобомурода Кутликиз Балхибаевой; фото: Елена Урлаева
    Даниил Кислов вручает орден «За мужество» супруге Бобомурода Кутликиз Балхибаевой; фото: Елена Урлаева

    У здания Ташгорсуда 26 марта происходила торжественная и трогательная сцена.

    Приехавший из Москвы в Ташкент главный редактор издания «Фергана» Даниил Кислов вручил супруге и матери подсудимого журналиста Бобомурода Абдуллаева орден «За мужество», учрежденный в Москве премией имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

    Бобомурод Абдуллаев, независимый журналист, с сентября 2017 года находится под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана (ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ) по подозрению в подготовке госпереворота и захвата власти.

    С начала марта дело Абдуллаева и еще трех подсудимых рассматривает Ташгорсуд по уголовным делам. Во время слушаний Бобомурод заявил, что дело о госперевороте – выдумка СНБ, а он подвергался пыткам и издевательствам.

    Супруга Бобомурода Кутликиз Балхибаева и его престарелая мать Гавхаржон Мадаминова, получившие в понедельник после заседания суда орден «За мужество» из рук Кислова, не могли сдержать слез.

    Супруга и мать Бобомурода Абдуллаева возле здания Ташгорсуда; фото: Ц-1
    Супруга и мать Бобомурода Абдуллаева возле здания Ташгорсуда с орденом «За мужество»; фото: Ц-1

    Но награждение, состоявшееся в Ташкенте, стало неожиданностью для учредителей премии.

    Ответственный секретарь жюри премии Георгий Бородянский на первоначальный запрос Ц-1 уверенно сообщил, что среди лауреатов ордена 2017 года, вручение которого состоялось в Москве 31 января 2018 года, не было Бобомурода Абдуллаева.

    Бородянский подробно рассказал, что орден получили два других узбекистанца: журналист российской «Новой газеты» Али Феруз и блогер Хаётхон Насретдинов, проходящий вместе с Абдуллаевым по одному уголовному делу о попытке захвата власти и госпереворота «Жатва».

    На пояснение о том, что в Ташкенте уже состоялось вручение ордена родным Абдуллаева и об этом пишут узбекистанские СМИ, Бородянский ответил с некой растерянностью, но с готовностью найти выход из ситуации и поддержать Бобомурода.

    Орден "За мужество" премии имени Сахарова сделан из серебра и золота; фото: Ц-1
    Орден «За мужество» премии имени Сахарова сделан из серебра и золота; фото: Ц-1

    «Раз прошла такая информация, постараемся прямо сейчас форсировать этот вопрос. Я тоже член жюри, я за то, чтобы наградить Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество» – он более чем достоин этой награды, тем более что сейчас это ему может помочь», – написал 28 марта Бородянский.

    «Сейчас напишу учредителю Петру Винсу, разошлю веером членам жюри – уверен, что все согласятся, а сам орден можно будет вручить попозже его родственникам или доверенным лицам», – добавляет он.

    Правозащитик и предприниматель Петр Винс учредил премию имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" в 2001 году; фото: Громадска ТА
    Правозащитик и предприниматель Петр Винс учредил премию имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» в 2001 году; фото: Громадска ТВ

    На последующий вопрос, который был сопровожден фото с церемонии вручения, что некий орден с изображением Андрея Сахарова уже вручен родным Бобомурода, ответил учредитель премии имени Андрея Сахарова Петр Винс.

    «Мне кажется, – пишет Винс вечером 28 марта, – в сложившейся ситуации, раз информация широко разошлась по СМИ, мы можем принять экстренное решение о награждении БОБОМУРОДА АБДУЛЛАЕВА орденом – он, несомненно, этой награды достоин, и потом уже сообщить об этом членам жюри (уверен, что никто не будет против), а награда ему может сейчас в судебном процессе помочь…»

    Главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов не ответил на вопросы Ц-1 о том, почему, каким образом и чей орден «За мужество» был вручен жене и матери Бобомурода Абдуллаева.

    Но, обращась к главному редактору издания Галиме Бухарбаевой, Кислов пишет: «Галима, привет, можно вас попросить не выносить эту историю на публичность…»

    31 января «Фергана» распространила сообщение, что лауреатами ордена «За мужество» премии имени Андрея Сахарова стали два ее автора: ташкентский блогер Хаётхон Насретдинов и убитый в кыргызском Оше в 2007 году журналист Алишер Саипов.

    Кислов получил ордена за отсутствовавших коллег, сказав, что они будут храниться в редакции издания до передачи их родным блогера и журналиста.

    Чей орден вручил в Ташкенте Кислов супруге и матери Бобомурода Абдуллаева – Хаётхона или Алишера?

    Шохрух Саипов, младший брат Алишера, сообщил, что его семья пока орден не получила, так как нет возможности для поездки в Москву.

    Мать Хаётхона Насретдинова Собура Толипова, инвалид, передвигающаяся на костылях, но не пропускающая ни одно судебное заседание суда по делу сына, в интервью Ц-1 поделилась, что Кислов не подходил к ней и не предлагал получить орден за сына.

    Мать Хаётхона Насретдинова Собура Толипова приходит в суд на костылях; фото: Ц-1
    Мать Хаётхона Насретдинова Собура Толипова (справа) приходит в суд на костылях; фото: Ц-1

    «Ко мне никто не подходил ни 26 марта, ни раньше и ни позже этого дня, и не предлагал получить премию», – говорит Толипова.

    По словам Кислова, от ордена Хаётхона отказалась его супруга Александра. Но, как утверждает мать блогера, Александра проживает с ее сыном в гражданском браке, и вряд ли она обладает правом решать подобные вопросы.

    Женщина убеждена, что вручение награды у Ташгорсуда могло помочь и ее сыну. Но Хаётхон, настоящий лауреат ордена «За мужество», почему-то остался в стороне…

    Польза от ложной премии…

    Вручение премий гражданским активистам, журналистам и политикам, пострадавшим за профессиональную деятельность и находящимся под давлением, арестом, осужденным и убитым, всегда являлось актом поддержки и солидарности, способным облегчить их участь или же сохранить память о них.

    Но выдумка о получении премии – вряд ли то, что нужно журналисту, заявляющему о пытках и фабрикации дела в застенках изолятора СНБ Узбекистана.

    Более того, это роняет престиж премии, носящей имя Андрея Сахарова, которую, получается, может вручить любой, исходя из собственных личных соображений, без согласования с жюри и ее учредителем.

    И это унизительно для человека, получившего ее таким образом. Стало очевидным, что премии Бобомуроду Абдуллаеву не дали, а для его поддержки требуется солгать, совершить подлог или, что еще хуже – забрать орден у настоящего лауреата…

    Источник:Ц-1
    Темы: Бобомурод Абдуллаев, Узбекистан
    Теги: Бобомурод Абдуллаев Даниил Кислов орден "За мужество" премии Андрея Сахарова Петр Винс Узбекистан
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