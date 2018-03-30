Зачем Бобомуроду Абдуллаеву такой орден «За мужество»?

Награждение в Ташкенте подсудимого журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество» премии имени Андрея Сахарова стало неожиданностью для жюри и учредителя: он не был ее лауреатом…

У здания Ташгорсуда 26 марта происходила торжественная и трогательная сцена.

Приехавший из Москвы в Ташкент главный редактор издания «Фергана» Даниил Кислов вручил супруге и матери подсудимого журналиста Бобомурода Абдуллаева орден «За мужество», учрежденный в Москве премией имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

Бобомурод Абдуллаев, независимый журналист, с сентября 2017 года находится под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана (ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ) по подозрению в подготовке госпереворота и захвата власти.

С начала марта дело Абдуллаева и еще трех подсудимых рассматривает Ташгорсуд по уголовным делам. Во время слушаний Бобомурод заявил, что дело о госперевороте – выдумка СНБ, а он подвергался пыткам и издевательствам.

Супруга Бобомурода Кутликиз Балхибаева и его престарелая мать Гавхаржон Мадаминова, получившие в понедельник после заседания суда орден «За мужество» из рук Кислова, не могли сдержать слез.

Но награждение, состоявшееся в Ташкенте, стало неожиданностью для учредителей премии.

Ответственный секретарь жюри премии Георгий Бородянский на первоначальный запрос Ц-1 уверенно сообщил, что среди лауреатов ордена 2017 года, вручение которого состоялось в Москве 31 января 2018 года, не было Бобомурода Абдуллаева.

Бородянский подробно рассказал, что орден получили два других узбекистанца: журналист российской «Новой газеты» Али Феруз и блогер Хаётхон Насретдинов, проходящий вместе с Абдуллаевым по одному уголовному делу о попытке захвата власти и госпереворота «Жатва».

На пояснение о том, что в Ташкенте уже состоялось вручение ордена родным Абдуллаева и об этом пишут узбекистанские СМИ, Бородянский ответил с некой растерянностью, но с готовностью найти выход из ситуации и поддержать Бобомурода.

«Раз прошла такая информация, постараемся прямо сейчас форсировать этот вопрос. Я тоже член жюри, я за то, чтобы наградить Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество» – он более чем достоин этой награды, тем более что сейчас это ему может помочь», – написал 28 марта Бородянский.

«Сейчас напишу учредителю Петру Винсу, разошлю веером членам жюри – уверен, что все согласятся, а сам орден можно будет вручить попозже его родственникам или доверенным лицам», – добавляет он.

На последующий вопрос, который был сопровожден фото с церемонии вручения, что некий орден с изображением Андрея Сахарова уже вручен родным Бобомурода, ответил учредитель премии имени Андрея Сахарова Петр Винс.

«Мне кажется, – пишет Винс вечером 28 марта, – в сложившейся ситуации, раз информация широко разошлась по СМИ, мы можем принять экстренное решение о награждении БОБОМУРОДА АБДУЛЛАЕВА орденом – он, несомненно, этой награды достоин, и потом уже сообщить об этом членам жюри (уверен, что никто не будет против), а награда ему может сейчас в судебном процессе помочь…»

Главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов не ответил на вопросы Ц-1 о том, почему, каким образом и чей орден «За мужество» был вручен жене и матери Бобомурода Абдуллаева.

Но, обращась к главному редактору издания Галиме Бухарбаевой, Кислов пишет: «Галима, привет, можно вас попросить не выносить эту историю на публичность…»

31 января «Фергана» распространила сообщение, что лауреатами ордена «За мужество» премии имени Андрея Сахарова стали два ее автора: ташкентский блогер Хаётхон Насретдинов и убитый в кыргызском Оше в 2007 году журналист Алишер Саипов.

Кислов получил ордена за отсутствовавших коллег, сказав, что они будут храниться в редакции издания до передачи их родным блогера и журналиста.

Чей орден вручил в Ташкенте Кислов супруге и матери Бобомурода Абдуллаева – Хаётхона или Алишера?

Шохрух Саипов, младший брат Алишера, сообщил, что его семья пока орден не получила, так как нет возможности для поездки в Москву.

Мать Хаётхона Насретдинова Собура Толипова, инвалид, передвигающаяся на костылях, но не пропускающая ни одно судебное заседание суда по делу сына, в интервью Ц-1 поделилась, что Кислов не подходил к ней и не предлагал получить орден за сына.

«Ко мне никто не подходил ни 26 марта, ни раньше и ни позже этого дня, и не предлагал получить премию», – говорит Толипова.

По словам Кислова, от ордена Хаётхона отказалась его супруга Александра. Но, как утверждает мать блогера, Александра проживает с ее сыном в гражданском браке, и вряд ли она обладает правом решать подобные вопросы.

Женщина убеждена, что вручение награды у Ташгорсуда могло помочь и ее сыну. Но Хаётхон, настоящий лауреат ордена «За мужество», почему-то остался в стороне…

Польза от ложной премии…

Вручение премий гражданским активистам, журналистам и политикам, пострадавшим за профессиональную деятельность и находящимся под давлением, арестом, осужденным и убитым, всегда являлось актом поддержки и солидарности, способным облегчить их участь или же сохранить память о них.

Но выдумка о получении премии – вряд ли то, что нужно журналисту, заявляющему о пытках и фабрикации дела в застенках изолятора СНБ Узбекистана.

Более того, это роняет престиж премии, носящей имя Андрея Сахарова, которую, получается, может вручить любой, исходя из собственных личных соображений, без согласования с жюри и ее учредителем.

И это унизительно для человека, получившего ее таким образом. Стало очевидным, что премии Бобомуроду Абдуллаеву не дали, а для его поддержки требуется солгать, совершить подлог или, что еще хуже – забрать орден у настоящего лауреата…