Ложь и защита прав человека в Узбекистане

Сбор мнений о награждении журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество», вопреки отсутствию в списке лауреатов премии имени Андрея Сахарова, показал приемлемость лжи правозащитниками страны.

Ц-1 провел опрос среди ряда активистов Узбекистана по поводу вручения подсудимому ташкентскому журналисту Бобомуроду Абдуллаеву ордена «За мужество» премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

26 марта после заседания Ташгорсуда орден супруге и матери Абдуллаева вручил приехавший в Ташкент из Москвы главный редактор ИА «Фергана» Даниил Кислов.

Позже выяснилось, что ни учредитель, ни жюри премии в России не были поставлены в курс дела: Абдуллаев не был в числе ее лауреатов.

Узнав от Ц-1 о состоявшемся в Ташкенте награждении, руководство премии было вынуждено в экстренном порядке принять решение о признании Бобомурода обладателем ордена. Мол, это ему поможет в суде.

Кислов в ответ на вопросы Ц-1 попросил не предавать новость публичности.

Настоящим же лауреатом ордена «За мужество» был другой подсудимый, – блогер Хаётхон Насретдинов, проходящий вместе с Бобомуродом по делу о попытке госпереворота «Жатва».

Будучи под арестом с осени 2017 года, Хаётхон не мог присутствовать на награждении в Москве 31 января, поэтому орден за него получил Кислов.

Мать Насретдинова Собура Толипова рассказала, что главред «Ферганы» не подходил к ней и не предлагал получить награду за сына.

Но гражданская жена Хаётхона Александра подтвердила, что отказалась от ордена. «Зачем мне эта медаль, мужа мне она не вернет», – сказала она Ц-1.

Ложь во спасение или подлог?

Корреспондент Ц-1 в Ташкенте обратился к ряду правозащитников, регулярно присутствующих на процессе по делу «Жатва», с вопросами: «Есть ли польза от лжи?», «Зачем было выдумать премию для Бобомуроду?», «Поможет ли ему этот подлог?».

Подавляющее большинство опрошенных единодушно ответило, что вручение ордена Бобомуроду было заслуженным и пойдет на пользу.

Руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов считает, что не имеет никакого значения, был Бобомурод лауреатом премии имени Сахарова или нет.

«Учредитель этой премии сказал, что Абдуллаев достоин награды, – говорит правозащитник. – Когда Кислов вручил премию, все стали поздравлять жену и мать Бобомурода. По моему мнению, он вполне заслуживает такой премии за свое мужество. Сами представьте, журналист в такое тяжелое время писал правду».

С руководителем ИГНПУ полностью согласен правозащитник Агзам Тургунов, недавно вышедший на свободу после девяти лет заключения.

«Бобомурода я знаю еще с 2000 года, когда он писал на сайте «Озод овоз» («Свободный голос»), – говорит он. – С тех пор Абдуллаев написал более ста статей. Это огромный подвиг для Узбекистана. В нашей стране такого никто из журналистов не совершал».

По мнению Тургунова, вне зависимости, является ли Бобомурод лауреатом премии имени Сахарова, он вполне ее заслуживает за свою смелость и мужество. И она ему не повредит, только поспособствует его оправданию.

«Награду дала человеческая совесть»

По поводу премии, присужденной Абдуллаеву, особенно восторженно отозвались женщины-правозащитницы.

«Право наградить Бобомурода премией Андрея Сахарова дала человеческая совесть, – считает журналист и правозащитница Малохат Эшанкулова. – Как его ни пытали, как ни мучили, а он так грамотно все объяснил на заседаниях суда. Любой человек после его слов пришел бы к выводу, что Бобомурода надо наградить».

Мнение Малохат полностью разделяет правозащитница Татьяна Довлатова, которая по своей инициативе конспектировала все заседания суда над Абдуллаевым.

Она считает, что премию имени Сахарова нужно было дать Бобомуроду в обязательном порядке, потому что он не побоялся смело и открыто заявить о пытках.

По словам правозащитницы, несмотря на угрозы со стороны «следователей с инквизиторскими замашками», Абдуллаев вел ведет себя очень достойно и мужественно.

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева тоже считает, что премию Бобомуроду дали заслуженно.

«В своих статьях он разоблачал незаконные действия высокопоставленных чиновников – тех чиновников, на которых, возможно, уже сейчас возбудили уголовные дела», – говорит Урлаева.

Правозащитник Шухрат Рустамов, который обычно имеет по всем вопросам свое особое мнение, на этот раз оказался солидарен с коллегами:

«Премию имени Сахарова Бобомуроду надо было дать обязательно, пусть он даже не является ее лауреатом, – говорит он. – Бобомурод придал гласности многие факты нарушений со стороны властей и поэтому вполне достоин этой замечательной премии».

Мирзиёев оказался выше активистов

Стало известно, что 3 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил хокима Зарбдарского района Джизакской области Санакула Анкаева.

Причиной стало очковтирательство, устроенное Анкаевым во время визита президента в регион 30 марта: пока еще не запущенное текстильное предприятие было выдано за работающее, а роль ткачих играли студентки местных колледжей.

Когда новость о подлоге была предана огласке, последовала реакция Мирзиёева, продемонстрировавшего, что он не хочет «маскарадов» и лжи, не хочет подмены реальности – это бесполезно и не нужно.

Представители же гражданского общества Узбекистана считают, что подлог не только возможен, а более того – полезен.

Супруга Бобомурода Абдуллаева Кутликиз Балхибаева с явным недовольством отреагировала на вопрос Ц-1, что ее муж не был в списке награжденных орденом «За мужество».

«Если Галиме нужен орден, я ей отдам», – заявила она, имея в виду Галиму Бухарбаеву – главреда сайта Ц-1, предавшего подлог огласке.