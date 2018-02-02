Нозигуль Джураева из Бухары – успешный фермер и завидная невеста

Нозигуль Джураева из Бухары разбивает стереотипные представления об узбекских девушках. В свои 20 она управляет фермерским хозяйством в 50 га и будет сама выбирать себе мужа.

Фермерское хозяйство «Оккош Бурон замини» находится в пятнадцати минутах езды от Бухары. Территориально оно относится к Каганскому району и считается образцовым в области.

В общей сложности хозяйство занимает 50 гектаров ухоженной пахотной земли и благоустроенной прилегающей территории. Но главным его украшением является нечто иное – молодой руководитель Нозигуль Джураева. Эту двадцатилетнюю девушку, пожалуй, можно считать самым юным фермером в стране.

«Очень часто меня спрашивают, не тяжело ли девушке заниматься такой работой? Я считаю, что тяжело не выполнять свою работу. Я руковожу целым хозяйством, коллективом. У меня семья, дом, техника, машина, 50 гектаров земли. Мне некогда думать о том, что тяжело, а что нет. Я просто получаю удовольствие», – говорит о своей работе Нозигуль.

Семья или земля

Любить землю она приучена с детства. Помогала отцу и деду ухаживать за многолетним садом, выращивать сельскохозяйственные продукты на небольшом участке земли, принадлежащей ее семье.

Когда ее отец Бурон Джураев в 2005 году решил заняться фермерством, Нозигуль было всего 8 лет. Тогда никто и подумать не мог, что всего через десять лет бразды правления хозяйством перейдут в ее руки.

«У меня трое детей – все девочки, – рассказывает Бурон-ака. – Нозигуль – средняя, и сначала хозяйством руководила старшая дочь – Дильдорахон. Потом она вышла замуж, родила и не смогла в полную силу заниматься этим делом».

На семейном совете по этому поводу был поднят вопрос о дальнейшей судьбе фермерского хозяйства. Бурон-ака оказался категоричен.

«Если вы все выйдете замуж и разъедетесь, может, тогда не будем заниматься фермерством? Купим квартиру в городе, я стану таксовать, пенсия у меня хорошая, нам с вашей мамой хватит», – вспоминает он тот разговор.

Это был своего рода звездный час для восемнадцатилетней Нозигуль. Она пообещала продолжить дело отца. Ее решение поддержали все члены семьи, и по местной традиции рядом с их домом строится новый дом, куда скоро переедет старшая дочь со своим мужем.

«Он тоже помогает, хотя сам работает в городе. Теперь я уверен, что эта земля никогда не превратится в степь. Она останется нашим внукам и правнукам. Они будут пожинать плоды, которые мы сегодня закладываем», – уверен Бурон Джураев.

Лучше без мужа

Нозигуль – одна из многих в стране, кто разбивает стереотипное представление об узбекских женщинах. Несмотря на все еще распространенную ментальную тенденцию о покорности супруги своему мужу, общество в Узбекистане стремится к гендерному равенству.

«Мой будущий супруг должен будет согласиться жить здесь, со мной. Потому что я не брошу хозяйство. Если он ничего не будет понимать в этом деле, мы его научим, найдем ему работу, которую он бы смог выполнять. Тут ее много. Если такой не найдется – лучше без мужа», – делится Нозигуль.

Работы в хозяйстве действительно много: 26 гектаров хлопчатника, сад в один гектар, столько же тутовой плантации, где выращиваются коконы шелкопряда, свой пруд, в прошлом году зарыбленный пятью тысячами мальков. Еще есть 17 гектаров под зерно, где в промежуточные периоды выращиваются рис и различные сельхозкультуры.

У хозяйства – своя пасека, крупный и мелкий рогатый скот, небольшая птицеферма. Готовы документы на открытие придорожных цехов по техническому обслуживанию автомобилей и изготовлению пластиковых окон и дверей.

Справляться со всем этим обширным хозяйством помогает коллектив из восьми человек. В зависимости от сезона их число увеличивается. Конечно же, основной помощник юной Нозигуль – ее отец, который обязательно поможет советом, давая дочери возможность принимать самостоятельные решения.

В 18 лет ее не воспринимали всерьез

Земля в Узбекистане принадлежит государству и выдается фермерам в долгосрочное пользование под определенные обязательства. Соответственно, власти на местах осуществляют строгий контроль над деятельностью хозяйств. Каждый шаг необходимо согласовывать с хокимиятом.

Нозигуль возглавила хозяйство в 2015 году, когда ей было 18 лет. Бурон-ака рассказывает, что представителям местной власти тогда было тяжело воспринимать всерьез юную девушку, решать с ней какие-то вопросы, и, несмотря на явные успехи, его настойчиво отговаривали передавать дела дочери.

«Отношение к этому обстоятельству резко изменилось после того, как президент сделал обращение к молодежи. Сразу после этого ее стали выделять чуть ли не на каждом собрании, везде приглашать, ставить в пример. Пройдет немного времени, и моя дочь станет лучшим фермером страны», – уверен Джураев.

IT-технологии не по карману фермерам

Нозигуль окончила Бухарский колледж педагогики и легкой промышленности по направлению «компьютерный администратор». Она планирует в скором времени по всей территории установить камеры видеонаблюдения, которые позволят следить за землей с компьютера в онлайн-режиме.

Однако современные компьютерные технологии, применяемые в сельском хозяйстве, пока рядовому узбекскому фермеру не по карману.

«Мы не можем рисковать. Если в один год мы не соберем урожай – не погасим кредит. Не сможем погасить кредит – не получим следующий. Соответственно, если один год принесет нам убытки – мы уже не сможем работать вообще. Если бы эти технологии были бы доступны по цене, мы бы их с удовольствием применяли», – говорит Нозигуль.

Сейчас она учится вождению, скоро сядет за руль семейного автомобиля. Еще есть желание получить высшее образование. Но пока это, пожалуй, – единственная роскошь, которую она себе не может позволить.

«Очень жду, когда в нашей стране появятся механизмы, помогающие таким молодым людям, как я, не отрываясь от основных своих дел, учиться в вузе», – говорит молодой фермер.