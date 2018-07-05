Нужна ли Ташкенту память о первых железнодорожниках страны?

Столичная пенсионерка, собираясь на ПМЖ в Россию, хотела передать Ташкентскому музею железнодорожной техники фото героического деда-железнодорожника – вот что вышло…

Федор Крымзалов (1896–1966) приехал в советский Узбекистан в 1925 году из России, чтобы строить железную дорогу. В итоге железной дороге страны он отдал 40 лет жизни.

За героическую работу в годы Великой Отечественной войны он был удостоен ордена Ленина. Среди потомков Крымзалова по сей день ходят разговоры, что он то ли вывозил правительство СССР из Москвы, то ли сопровождал Сталина в иранский Тегеран.

Но больше всего внуки Федора Крымзалова любят вспоминать, что однажды его поцеловала великая танцовщица Тамара-ханум.

Она ехала на фронт к солдатам, когда загорелся состав. Тогда Крымзалов всю ночь провисел на подножке поезда, чтобы сохранить вагон с ее нарядами.

Сегодня его 69-летняя внучка Людмила Порецкая собирается на постоянное место жительство в Россию, перед переездом она решила, что Узбекистан наверняка захочет сохранить память о тех, кто первым прокладывал в стране железную дорогу.

Зная, что в Ташкенте есть Музей железнодорожной техники, Порецкая решила фотографии дедушки и его сослуживцев передать туда. Для сохранения истории, памяти и с целью воспитания молодого поколения.

«Железнодорожный музей без железнодорожника?»

По словам пенсионерки, первым, кого она увидела, был молодой мужчина в железнодорожной форме, который представился директором. Порецкая, показав свой семейный альбом, сказала ему, зачем пришла.

Директор выслушал ее и сообщил, что фото в музее есть, но они хранятся у экскурсоводов, а летом в его учреждении по решению хокимията будет работать аттракцион.

Женщина вернулась в музей через несколько дней и встретилась с экскурсоводом приятной наружности, та показала ей два альбома с фотографиями, которые уже были на хранении в музее.

«Я была в шоке: альбомы, видимо, пережили потоп: они были все покорежены от воды, имелись следы плесени, – рассказывает пенсионерка. – Содержание альбомов тоже оставляло желать лучшего: на всех фотографиях были выпускники транспортного института с чиновниками, и то начиная с 1986 года».

«Я не выдержала и спросила: «А где же железнодорожники, где, собственно, сам народ?» – продолжает Порецкая.

«А у нас ничего этого нет, – ответила экскурсовод. – Ну, если вы хотите, то можете переснять фото дедушки, купить рамочки и принести их нам, а мы развесим на паровозах».

«Сказать, что я была в шоке, значит, ничего не сказать, – возмущается пенсионерка. – Домой я пришла в растерянном состоянии. Меня даже не спросили, как фамилия моего деда».

Порецкая считает, что такие люди, как ее дед, незаслуженно забыты в Узбекистане, а музей в Ташкенте она бы назвала «Музей железнодорожника без железнодорожника».

Вагон-музей нуждается в ремонте

Для уточнения информации корреспондент Ц-1 обратился в Музей железнодорожной техники. Ответил мужчина, представившийся директором музея Саидом Ходжаевым.

«Под территорией музея проходит линия высокого напряжения, поэтому аттракцион нам устраивать запретили, – сказал Ходжаев. – Но экскурсионный поезд, состоящий из двух вагонов, в каждом из которых помещается 38 пассажиров, по-прежнему работает».

По словам директора музея, у них есть вагон-музей, где собрано много фотографий, в том числе и старых железнодорожников.

Только этот вагон нуждается в срочном ремонте, и сейчас руководство Управления железной дороги Узбекистана рассматривает вопрос о финансировании.

Что же касается визита в музей Порецкой, то Ходжаев по этому поводу сказал следующее: «Сейчас проверяем в Интернете, действительно ли ее дедушка был каким-то выдающимся человеком».

Один из самых интересных музеев

Ташкентский музей железнодорожной техники был открыт 4 августа 1989 года. Здесь под открытым небом собрано 13 паровозов, 17 тепловозов, 3 электровоза и 10 вагонов.

Каждый экспонат снабжен информационной табличкой с основными характеристиками и датой изготовления. Большое количество экспонатов – это паровозы, работавшие в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны.

Имеется вагон-музей (по некоторым, данным три вагона), его экспозиции рассказывают об истории создания узбекской магистрали, выставлены экспонаты по средствам связи, безопасности, знаки доблести, образцы одежды железнодорожников прошлых лет.

Сегодня в музее действует узкоколейная детская железная дорога, по которой совершает поездки экскурсионный поезд.

Музей входит в мировую Ассоциацию технических музеев железнодорожного профиля и по подбору своих экспонатов является одним из наиболее интересных в мире.