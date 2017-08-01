Об Узбекистане: проблемы те же, но люди добрее

Фотовыставка молдавского художника Александра Раевского в Бухаре представила жизнь и быт бухарцев, не теряющих человечность, несмотря на проблемы, как у всех.

Выставка работ молдавского художника Александра Раевского проходила в Бухаре с середины до конца июля. На ней представлено порядка пятидесяти работ, распечатанных на баннерах, самый большой из которых был размером 4 на 3 метра.

Работе над проектом автор посвятил чуть более двух недель. Чтобы глубже прочувствовать тему и окунуться в повседневный местный быт, он много времени уделял общению с людьми, которые впоследствии стали героями его фотографий.

Это женщина с киркой, выполняющая тяжелую мужскую работу, радостные молодожены на свадебном торжестве, накрытый дастархан в обычном бухарском доме, игры детей и многое другое.

«Выставка посвящена в первую очередь жителям Бухары. Безусловно, город богат архитектурными достопримечательностями, но среди этого исторического наследия живут люди. Я как художник попытался показать их обычные будни, жизненные цели, мечты…» – говорит Раевский.

По мнению посетительницы выставки Умиды Хикматовой, работы Раевского позволили бухарцам взглянуть на свою повседневность иначе – сквозь призму искусства.

С ней согласен и бухарский художник Комил Икрамов, который считает, что молдавский мастер показал старую Бухару в новом свете.

Проблемы те же, но люди добрее

Работая над проектом, Раевский обратил внимание и на проблемы, с которыми сталкиваются бухарцы. По его словам, это напомнило ему о ситуации в родной Молдавии.

«Узбекистан – интересная страна, но на сегодняшний день люди сталкиваются с экономическими трудностями. И в этом плане ситуация схожа с молдавской. Люди также ездят на заработки, в основном в Россию. И многие ждут, как манны небесной, когда их родственники отправят им деньги», – рассказал Раевский корреспонденту Ц-1.

В то же время художник увидел и позитивные тенденции, которые, по его мнению, благоприятствуют внутреннему развитию.

«Здесь есть ресурсы, которых нет в Молдавии. Это ощущается, когда едешь по Ташкенту. Ведь дороги – показатель экономики. Отдельно хочется отметить людей. Я с 2012 года живу в Европе и могу сказать, что люди здесь намного приветливее и дружелюбнее. Эта разница чувствуется моментально», – говорит он.

Выставка прошла в рамках программы президента Узбекистана, разработанной в соответствии с требованиями международной арт-платформы организации Art’s Link.

Площадка ориентирована на страны постсоветского пространства – Центральную Азию, Азербайджан, Грузию, Армению, Украину, Белоруссию и Молдову. Ее куратором в Бухаре является фотограф Шавкат Болтаев.

«Президент Узбекистана поставил задачи по созданию в Бухаре центра туризма. Оттого и мы, люди искусства, должны быть многогранными. В нашем регионе хорошо развиты традиционные направления, но в области современного искусства у нас работают только два художника: Зелимхан Саиджанов и Музаффар Абдуллаев. И в этом плане, признаться, мы еще отстаем», – говорит Болтаев.

Фотограф уверен, что подобные мероприятия привлекут молодежь, она заинтересуется современным искусством и внесет свой вклад в его развитие.

Александр Раевский родился и вырос в Молдавии. В данный момент живет в Германии. В области современного искусства начал работать с 2004 года. Также занимается живописью и скульптурой. На его счету – художественные акции, звуковые, фото- и видеоинсталляции.