Официальный Ташкент недосчитался второй дочери Ислама Каримова

Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана, не сумела «по сложившимся причинам» присутствовать на торжествах в Ташкенте по случаю 80-летнего юбилея отца.

Какие причины могли удержать Лолу Каримову-Тилляеву, младшую дочь покойного президента Узбекистана, от поездки на родину для участия в торжествах в честь 80-летнего юбилея ее отца, она не раскрывает.

На своей странице в Инстаграм 39-летняя мать троих детей пишет: «По сложившимся причинам сегодня мы не в Самарканде, но мы знаем, что вы ждете, на своем новом красивом месте, в своем родном любимом городе – свой народ, своих детей, всех, кто искренне любил и продолжает любить вас».

На официальных мероприятиях, прошедших в Ташкенте 30 января, в день рождения покойного лидера, присутствовала его супруга Татьяна Каримова.

Вдова президента, по крайней мере внешне, продолжает пользоваться почетом и уважением. К ней с трибуны в Карши, где состоялось открытие очередного памятника Каримову, обратился новый президент Шавкат Мирзиёев. (Каримов в период с 1986 по 1989 год работал первым секретарем обкома Компартии УзССР — Прим. Ц-1)

Затем церемония продолжилась в Самарканде, где похоронен Каримов.

Причиной отсутствия Лолы в Узбекистане может быть критика, прозвучавшая в начале января от Мирзиёева в отношении ее супруга Тимура Тилляева и бывшего в его владении крупнейшего в Ташкенте и стране оптово-розничного рынка «Абу Сахий».

В ходе поездки по Ташкентской области президент заявил, что переданный в конце 2017 года в руки нового владельца рынок, теперь переименованный в «Тошкент Ипак Йули», стал приносить госказне гораздо большие доходы.

Лишь за 15 дней работы рынка в бюджет поступило 35 млрд сумов (4 млн 321 тысяча долларов США), а ранее его отчисления составляли 5 млрд сумов (617 тысяч долларов) в месяц.

Что знаменательно, точечный укор Мирзиёева распространила в местных СМИ пресс-служба президента, обычно не отличающаяся никакой работой в области общественных связей.

Если Лола Каримова и ее семья оказались в опале у новой власти, это означает, что практически все официально признанные дети Ислама Каримова лишились своего статуса и права на свободное пребывание на родине.

Старшая дочь Каримова Гульнара находится под арестом почти четыре года. Первые годы ее заточение по воле отца ограничивалось домашним арестом, но новая власть летом 2017-го сообщила, что Гульнара переведена под стражу. С этого момента о ее судьбе и состоянии ничего не известно.

На днях сын Гульнары Ислам Каримов-младший, проживающий в Лондоне, сообщил, что попросил убежища у британских властей.