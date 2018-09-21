Осень. Время свадеб в Узбекистане (видео)

В Узбекистане свадьбы любят. «Той» – так называется свадьба по-узбекски. К ней готовятся заранее. Мать невесты готовит приданое – сарпа, а родители жениха – калым…

Свадьбы в Узбекистане отмечаются пышно. Каждый старается не отстать от соседа: и количеством гостей, и престижем музыкантов, и убранством приданого, и богатством столов.

И как бы власти ни боролись с этой многовековой традицией – все усилия бесполезны…

В сентябре и октябре в Узбекистане настает время свадеб.

Везде разносятся звуки карнаев и сурнаев.

И готовятся огромные казаны свадебного плова. А как иначе. Без плова – никак…

В свадебных торжествах участвуют все родственники, друзья и соседи, невзирая на национальности…