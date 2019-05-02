Пенсионер из Ферганы хочет машину за облигацию 1990 года

Житель Ферганской области Узбекистана Шавкатжон Жураев решил обналичить облигацию трехпроцентного займа, дающую право на получение автомобиля «Жигули» ВАЗ-2108. И Ташкент дал ему надежду…

Эту облигацию Шавкатжон Жураев, бывший каменщик из поселка Кичик Кенагас в Учкуприкском районе Ферганской области, приобрел в 1990-м году за 8 тысяч 500 советских рублей.

В связи с длительной задержкой погашения облигации он написал обращение в виртуальную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Ответ, как ни удивительно, в принципе, был положительным. Президентский портал в феврале этого года, ссылаясь на Министерство финансов РУз, сообщил, что некоторая надежда на погашение облигаций есть.

В ответе говорится, что в 1992 году странами – участницами СНГ было принято соглашение, по которому все республики бывшего Советского Союза берут на себя обязательства по займам распавшейся державы.

Но на сегодняшний день нет акта, который бы обеспечивал порядок реализации выплат. После принятия такого акта он будет опубликован в средствах массовой информации.

Жураев – далеко не единственный житель страны, кого беспокоит вопрос об облигациях трехпроцентного займа. Большое количество жителей Узбекистана имеют на руках так и не погашенные облигации еще с советских времен.

Облигации государственного займа СССР

Правительство Советского Союза активно использовало облигации государственного внутреннего займа (ОГВЗ), для того чтобы привлекать деньги населения в бюджет. По оценке различных источников, за время существования Союза было выпущено более 65 займов.

Первый заём был сделан еще в 1924 году. Причем в те времена к розыгрышам занятых у населения денег относились серьезно. Помните, в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» несколько активистов из редакции газеты «Станок» только на одну выигранную облигацию смогли купить сразу несколько автомобилей и в итоге организовали целый автоклуб…

Но, к сожалению, со временем ситуация с выплатой столь богатых призов изменилась в худшую сторону. Денежные займы проводились до самого последнего момента существования СССР. Но обещанных розыгрышей и даже погашения по ним, как правило, так и не было.

По постановлению Совета Министров СССР от 21 декабря 1989 года был организован один из самых последних займов на 10 млрд рублей. Следом был заём 1990 года, определенный постановлением Совета Министров Узбекской ССР от 16 марта 1990 года.

Согласно этому постановлению он как бы вытекал из Всесоюзного займа 1989 года: при совершении операций по облигациям строго руководствоваться Условиями выпуска, продажи и погашения государственных целевых беспроцентных займов, утвержденными Министерством финансов СССР, Сбербанком СССР и Министерством торговли СССР.

При этом условия розыгрыша были очень многообещающими. Государство сулило владельцам облигаций дефицитные тогда холодильники, телевизоры, швейные и стиральные машины, мини-тракторы, а также автомобили «Жигули».

Жураев приобрел именно такую облигацию, которая, исходя из смысла нанесенного на ней текста, фактически гарантирует получение им автомобиля. Но вот уже почти 30 лет пенсионер только ждет каких-то реальных шагов правительства.

Заём для независимости

Почти сразу после обретения Узбекистаном независимости был произведен еще один заём – 1992 года. Тогда вышло совместное заявление Министерства финансов и Народного банка Республики Узбекистан о приеме от населения облигаций Узбекского республиканского 12-процентного внутреннего выигрышного займа 1992 года.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 1992 года № 165 «О выпуске и порядке распространения Узбекского республиканского 12-процентного внутреннего выигрышного займа 1992 года» осуществлен выпуск облигаций Узбекского республиканского 12-процентного внутреннего выигрышного займа 1992 года для размещения среди населения.

Облигации тогда продавали всего по 500 сумов за одну штуку. Розыгрыша богатых призов уже никто тогда не обещал, зато сроки обращения облигаций были установлены всего в 20 лет – с предъявлением к оплате до 1 июля 2014 года.

Грандиозный обман населения

В 2014 году была попытка государства погасить облигации 1992 года, начиная с 1 августа по 30 ноября, но для народа все окончилось пшиком.

К этому времени у населения скопилось облигаций на сумму в 24 млрд сумов, однако ни розыгрыша, ни погашения по ним фактически так и не было.

Пока многие искали на пыльных полках шкафов забытые бумаги, подошел август – и людям сообщили, что облигации будут выкуплены по цене 1,337 сума.

Многие владельцы облигаций тогда были шокированы. Если в 1992 году, вместо того чтобы на 10 тысяч сумов (рублей) купить автомобиль, они приобрели облигации, то спустя 22 года получили мизер – около 15 тысяч сумов, за которые невозможно купить даже колес на машину.

«Я помню, как люди несли в банки облигации целыми пачками, но все уходили крайне недовольными: государство превратило стоимость облигаций в обычный мусор», – говорит ташкентская правозащитница Татьяна Довлатова.

Забытые облигации

Наверняка и облигации времен СССР, которые еще пылятся в сундуках у населения, ждет такая же незавидная участь. Люди ни в России, ни в Узбекистане не верят своим государствам.

«После моего папы, который работал в торговле, осталось несколько сот облигаций времен СССР», – рассказывает Наргиза, жительница кишлака Жумабозор Самаркандской области.

По ее словам, семья мечтает избавиться от этих бумаг хотя бы по самой минимальной стоимости.

То, что у населения образовались сотни и тысячи неликвидных бумаг 80-х годов прошлого века, вызывает беспокойство у многих.

«Давно хотел сдать эти бумажки в макулатуру, но жалко: родители заплатили за них очень большие деньги», – говорит 25-летний студент Ташкентского национального университета по имени Алишер.

Один в поле воин?

У Жураева, в отличие от многих его сограждан, – всего одна облигация, но он надеется на то, что ему удастся добиться принятия правительственного решения по выплате задолженностей по всем облигациям.

Пенсионера поддерживают и другие жители села Кичик Кенагас. Они говорят: «Чем черт не шутит, может быть, один-единственный человек и сумеет сдвинуть с места большую проблему?..»