Перспективы новых свободных экономических зон в Узбекистане

Президент Узбекистана распорядился открыть в стране четыре свободные экономические зоны (СЭЗ). Ц-1 проанализировал перспективы инвестиционных проектов.

По приказу президента Шавката Мирзиёева валютные, таможенные и налоговые льготы для инвесторов и экспортеров в течение 30 лет будут работать на производственных площадках «Ургут», «Хазарасп», «Коканд» и «Гиджуван».

В Самаркандской, Хорезмской, Ферганской и Бухарской областях будет налажена глубокая переработка минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов.

«Ургут»

В Самаркандской области появится один из крупнейших в стране производственно-технических кластеров «Ургут». СЭЗ будет специализироваться в первую очередь на машиностроении, автомобилестроении, а также переработке плодоовощной продукции.

В Ургутском районе на территории 42 гектаров уже функционируют четыре десятка промышленных объектов, включая 19 совместных предприятий. По итогам 2015 года здесь было произведено продукции на 157 млрд сумов, или 26 млн долларов по теневому курсу. Выручка от экспорта за этот срок составила 10 млн долларов.

Государство обязуется улучшить инженерно-коммуникационную и логистическую инфраструктуру в регионе для эффективной работы свободной индустриальной зоны.

В Самаркандской области уже выпускают грузовые автомобили MAN и низкобюджетные автобусы Isuzu. Перспективы СЭЗ «Ургут» зависят от того, захотят ли таджикские и кыргызские партнеры закупать машины узбекского производства.

«Хазарасп»

Свободная индустриальная зона появится близ одноименного города Хорезмской области. Предполагается, что на производственной площадке будет налажен выпуск и экспорт ковроткацкой, пищевой, текстильной, химической, фармацевтической, сельскохозяйственной продукции и строительных материалов.

В указе президента сказано, что участникам СЭЗ рекомендуется использовать местное сырье и максимально увеличить процент локализации товаров.

На сегодня Хорезмская область является одним из крупнейших поставщиков сахара и текстиля. По итогам 2010 года показатели экспорта местной продукции в денежном выражении составили 145 млн долларов.

«Коканд»

Коканд – форпост Ферганской долины, призванный стать экономическим центром региона. Здесь, согласно президентскому указу, будет организована свободная индустриальная зона, специализирующаяся на производстве строительной, пищевой, химической, текстильной, кожгалантерейной, обувной продукции.

Совокупный объем промышленности области в 2010 году составил 396 млн долларов. Внешнеторговый оборот за этот срок достиг 922 млн долларов. В структуре экспорта преобладают энергоносители – 22%, хлопковое волокно – 16%, химическая продукция – 15%. Региональные компании экспортируют товары в 81 страну мира, включая Россию, Китай, Иран, Украину.

«Гиджуван»

В Бухарской области всего в 100 километрах от СЭЗ «Навои» появится свой промышленный акселератор. Его специализация – переработка плодоовощной продукции (консервы, соки, полуфабрикаты), производство ковроткацких, текстильных изделий, строительных материалов, а также экспорт энергоносителей и минералов.

По итогам 2010 года экспорт продукции в Бухарской области составил 337 млн долларов, привлечено почти 900 млн долларов иностранных инвестиций.

Получил гарантии и спи спокойно

Крупнейшим инвестиционным игроком в Узбекистане является Россия. Именно с российскими компаниями в Ташкенте связывают перспективы развития свободных индустриальных зон.

Пребывая под санкциями, Россия заинтересована в импорте плодоовощной продукции, текстиля, автомобилей, медикаментов, обувной продукции, хлопка-сырца.

Исходя из этого списка, наиболее перспективными кажутся проекты в Коканде и Хазараспе. Однако станет ли российский бизнес активно инвестировать капитал в Узбекистан, имеющий репутацию недобросовестного партнера (отъем активов «Вимм-Билль-Данна» и МТС)?

Тем паче, у России есть партнеры по Таможенному союзу, которые готовы взять на себя, пусть частично, обязательства по удовлетворению ее импортных потребностей.

Вложить крупный капитал в проекты в Узбекистане рискнут лишь те инвесторы, кто получит определенные гарантии со стороны руководства Узбекистана.

Приглашение Усманову

Одним из таковых является известный российский олигарх Алишер Усманов, имеющий тесные связи с исторической родиной. Бизнесмен в конце декабря 2016 года говорил о том, что не прочь вернуться в Узбекистан, «если позовут».

«Хорошо там, куда тебя пригласили. Я, в отличие от других инвесторов, всегда иду туда, куда меня зовут. До этого я могу только помогать тем, (о?) чем меня просят. Конечно, планирую. Конечно, хочу», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

На вопрос об инвестициях в Узбекистан миллиардер ответил, что «это отдельный разговор».

Последние годы Усманов инвестировал в высокотехнологичные стартапы и бренды. Следуя этой логике, заинтересовать бизнесмена может СЭЗ «Навои», где развернуто производство электроники.

На данный момент в Узбекистане действуют три свободные экономические зоны: «Навои», «Ангрен» и «Джизак». По состоянию на май 2016 года СЭЗ привлекли около 233 млн долларов иностранных инвестиций.

Свободная экономическая зона – это ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями для местных и иностранных предпринимателей.

Главная цель СЭЗ – привлечение иностранных инвестиций и, как следствие, иностранной валюты. В Узбекистане деятельность СЭЗ регулируется законом о свободных экономических зонах.

Ранее мы сообщали о скором введении особого валютного режима на территории свободных индустриальных зон. Правительство предлагает свободную конвертацию иностранной валюты для участников СЭЗ.