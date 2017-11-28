Песня «Шавкат-ака» о президенте Узбекистана набирает популярность

Более 10 тысяч просмотров в YouTube получила песня «Шавкат-ака», написанная и исполненная журналистом Улугбеком Хайдаровым о его разочаровании президентом РУз.

«Шавкат-ако, Шавкат-ако, Шавкат-ака!

Конституция для вас, как шахматы, ака!

Вы пришли, но свет и газ не пришли,

Узбеку тяжело пережить зиму, ака!» – весело и иронично поет журналист и политэмигрант Улугбек Хайдаров, в прошлом житель узбекского Джизака, ныне – канадского Ванкувера.

За две недели на YouTube песня Хайдарова, клип к которой подготовил его коллега – журналист «Eltuz» Кудрат Бабаджанов, набрала более 10 тысяч просмотров.

В задорной и веселой песне Хайдарова звучит критика правления нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который, на взгляд журналиста, проводит лишь декоративные изменения, но сохраняет суть системы, выстроенной его предшественником Исламом Каримовым.

В интервью Ц-1 Хайдаров говорит о том, что его сподвигло на написание этой песни, а также о будущих проектах.

– Как возникла идея написания песни?

– Я давно хотел спеть сатирическую песню, которая отражала бы жизнь в Узбекистане. Формула «Шавкат-ака» проста: взят популярный мотив, который у всех на слуху, вложен новый смысл. Скоро будет год, как Мирзиёев официально у власти, и песня выражает мое отношение к его политике.

– Как вы оцениваете первый год президентства Шавката Мирзиёева?

– Ничего особо не изменилось. Я его хорошо знаю: когда он работал хокимом Джизакской области (1996–2001), я был журналистом на областном телевидении. Как он правил в Джизаке, так и продолжает править в масштабах всей страны: везде расставляет своих людей, авторитарно управляет и не прислушивается к альтернативной точке зрения.

Мирзиёев заявил, что он реформатор, но даже политзаключенных не всех выпустил. У него шаг вперед и два назад.

Было объявлено об отмене въездных виз в Узбекистан для туристов из 20 стран. Не успели обрадоваться, как оказалось, что указ был отменен якобы из-за «неготовности страны».

Проблемы страны по-прежнему не решаются. Это я вижу на примере родственников: многие, как и прежде, выезжают на заработки за границу.

– Почему вы выбрали такой песенный формат?

– Сейчас в Узбекистане бурно развивается шоу-бизнес: не поет только ленивый. Каждый день загораются новые звездочки.

Песня на популярный мотив – это моя попытка достучаться до молодежи: в самом далеком кишлаке, где нет Интернета, сайтов, оппозиционных выступлений, у всех есть МР-4, и молодые люди в свободное время слушают популярную музыку.

Надеюсь, что после прослушивания моих композиций у них будут возникать вопросы и появится критичное отношение к происходящему в Узбекистане.

– А будет продолжение?

– Это была первая ласточка, сейчас у меня готовы еще две песни. Ищу спонсоров для их выпуска. Герои второй песни – хокимы, вынуждающие бюджетников работать на хлопке.

Они часто распускают руки: вспомните недавнее видео, как хоким избивал учителей, обращаясь с ними, как с рабами. В Узбекистане до сих пор сохраняется средневековье, а власть хокимов безгранична.

Жизнь школьников в Узбекистане подтолкнула меня к написанию третьей песни. Им все время приходится что-то собирать: деньги, металл, макулатуру, хлопок. Некогда учиться – приходится выживать.

– Вы находитесь в эмиграции 10 лет, задумывались о возвращении в Узбекистан?

– Покойный президент Ислам Каримов еще в 2014 году лишил меня гражданства. Правда, недавно моей сестре сообщили, что я исключен из «черных списков» и могу вернуться в страну. Но я в это не верю, пока не подписан указ о реабилитации всех правозащитников, оппозиционеров, журналистов, вынужденных покинуть страну.

Предостережением к необдуманным возвращениям может стать случай с писателем Нурилло Отахоновым, который вернулся из Турции. Автора «Этих дней» сразу же арестовали, а теперь он находится под следствием.

Сейчас в Узбекистане продолжается «закручивание гаек», но когда-то мы обязательно вернемся…