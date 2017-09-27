Узбекистан посадил возвратившегося диссидента под арест

Прилетевший сегодня утром в Ташкент из Стамбула писатель Нурулло Мухаммад Рауфхон арестован на двое суток в Яшнабадском РОВД, сообщает его супруга.

Сегодня утром милиция Узбекистана задержала в аэропорту Ташкента писателя-диссидента Нурулло Мухаммада Рауфхона (Нурилло Отахонов), сообщила Ц-1 его жена Гульнара.

62-летний писатель возвращался из Турции, где жил последние два года.

«Мужа вывели в наручниках из здания аэропорта как самого большого преступника. Мне и сыну даже не разрешили с ним поздороваться», – жалуется супруга.

По ее словам, ее мужа увезли в Яшнабадское РОВД. Они с сыном простояли у здания ведомства более шести часов в ожидании его освобождения, но затем услышали, что им лучше не ждать.

«К нам только спустился сотрудник РОВД Даврон и сказал уходить: супруга задержали минимум на два дня. Он рассказал, что муж пишет объяснительные в разных отделах, в том числе и отделе по борьбе с терроризмом. Также он посоветовал искать адвоката», – продолжает наша собеседница.

Этот сотрудник милиции также объяснил семье писателя причину его задержания: в августе 2016 года в их доме в Ташкенте, где проживали квартиранты, был проведен обыск. Правоохранители нашли «запрещенную видеокассету и литературу».

Задержание Отахонова – негативный маркер для всех узбекистанцев, проживающих за границей и обдумывающих возвращение после призыва к соотечественникам, сделанного в сентябре президентом Шавкатом Мирзиёевым во время поездки в США.

Автор запрещенной книги

В Турцию писатель выехал два года назад: в этой стране учатся его дети и растут внуки. Изначально он ехал на презентацию своей книги «Эти дни», но ее выход задержался.

Впрочем, издание критической книги, описывающей развитие Узбекистана со времен получения независимости, вынудил писателя отложить возвращение: он попал в «черный список» потенциальных экстремистов и диссидентов, а книгу внесли в перечень запрещенной литературы.

Накануне возвращения в Узбекистан в интервью агентству «Рейтер» Рауфхон признавался, что долго не мог принять окончательного решения относительно выезда на Родину.

«После исключения меня из «черного списка» в махалле (районе), где я зарегистрирован, хотели вывесить список разыскиваемых преступников. Среди них оказалась и моя фамилия», – сказал он.

Местные чиновники быстро убрали фото диссидента и исправили ошибку, но инцидент все-таки заставил его задуматься.

«У нас что, параллельное государство есть? Если нет, то тогда как понять это положение: одно государство исключает меня из «черного списка» и приглашает вернуться на Родину, другое государство до сих пор меня ищет как преступника! Какое из них настоящее?!» – возмущался диссидент.

Он также заявил, что быстро изменить «основанный на насилии строй» невозможно, тем более что «бывшая каримовская элита крепко этому сопротивляется».

Летом диссидент написал письмо на имя Мирзиёева, в котором интересовался, почему он оказался в «черном списке». Это обращение также попало на проверку к следователю Яшнабадского РОВД Даврону.

Уволили без объяснений

Отахонов родился в селе Ойимча Какир в Узбекистанском районе Ферганской области, окончил факультет узбекской филологии Ташкентского госуниверситета.

Стал известным после выхода книг «В начале пути», «Мир широк», «Местный житель».

В 2013-м писателя уволили без объяснений с должности генерального директора издательства «Мовароуннахр» и главного редактора журнала «Хидоят».