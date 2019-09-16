План по хлопку-2019 в Узбекистане: впервые ниже трех млн тонн

Власти независимого Узбекистана впервые установили план по сбору хлопка ниже трех млн тонн, а в Ташкенте звучат заявления о желании в будущем полностью избавить отрасль от госзаказа.

Хлопкоробы в Узбекистане в этом году должны сдать государству 2 млн 958 тысяч тонн хлопка-сырца. Такой план для них установил Кабинет министров страны.

При этом самый большой объем по заготовке сырца приходится на Кашкадарьинскую область – 318 тысяч 300 тонн, и самый меньший на Навоийскую – 94,6 тонн.

Это существенно ниже планов по заготовке хлопка – ценного сырья, ориентированного прежде всего на экспорт, за годы независимости Узбекистана и его пребывания в составе СССР.

В советские годы республика рапортовала о сдаче шести млн тонн хлопка; после обретения независимости эта планка была снижена до четырех млн тонн; последние же годы госзаказ находился на уровне 3,5 и 3,4 млн тонн, при этом власти старались избегать оглашения данных цифр, чтобы оградить отрасль от излишнего внимания.

Сокращение плана по хлопку является частью амбициозной стратегии, о которой на днях заявили власти Узбекистана.

Поставлена цель до 2030 года модернизировать сельскохозяйственную отрасль страны, сделав ее самостоятельной и конкурентной, при этом сохранив долю госзакупок лишь для обеспечения продовольственных нужд населения. А власти обязуются производить закупки по рыночной цене.

В опубликованном 13 сентября Указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» утверждается отход от монополии хлопчатника и развитие других отраслей на селе.

Ее главной целью провозглашено «развитие конкурентоспособного, ориентированного на внутренние и внешние рынки агропродовольственного сектора, который увеличит доходы производителей сельскохозяйственной продукции, создаст новые рабочие места, обеспечит продовольственную безопасность и рациональное использование природных ресурсов».

В документе говорится, что за последние 20 лет объем агропродовольственного экспорта Узбекистана практически не изменился: если в 1995 году он составлял 2,2 млрд долларов США, в 2016-м – 2,4 млрд, в 2018-м – 2,9 млрд долларов, но со временем расширился ассортимент экспортируемых товаров.

В 1995 году экспорт хлопкового волокна составлял 90% валютной выручки, а в 2018-м доля текстильной и хлопковой продукции составила 55%, хлопковолокна – 8%, продукция плодоовощеводства – 30%.

Рост экспорта плодово-ягодных и овощных культур из Узбекистана, как констатируется в указе, произошел без значительных вложений и поддержки со стороны государства, но осознанная политика в данной области могла бы стать прорывом для этой отрасли сельского хозяйства.

Власти намерены бросить силы для технического и финансового оснащения села, сокращая при этом участие и вовлеченность государства, что сможет привлечь в отрасль частные инвестиции.

Значительной же частью ухода от госконтроля станет отказ от госплана – министр сельского и водного хозяйства Узбекистана Джамшид Холжаев в интервью изданию «Кун.уз» заявил, что отказ от госзаказа на хлопок и пшеницу в стране может быть осуществлен уже в 2023 году.