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    Победа! Узбекистан поворачивается лицом к соотечественникам, включая диссидентов!

    Президент РУз подписал постановление о сотрудничестве с соотечественниками за рубежом – активистка Мутабар Таджибаева получает во Франции поздравления из самого Ташкента.

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    Мутабар Таджибаева; фото: mutabar.org

    Накануне, 25 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом».

    Ташкент намерен поддержать своих соотечественников, проживающих за рубежом, даже путем оказания содействия в реализации их прав и свобод, а также привлекать их потенциал, знания и умения для развития Узбекистана.

    После выхода в печать текста постановления правозащитница Мутабар Таджибаева, проживающая в изгнании во Франции, получила письмо от представителя адвокатской конторы в Узбекистане, который поздравил ее с выходом документа, сказав, что в этом есть также ее вклад и заслуга.

    Адвокатская контора в Ташкенте начала сотрудничество с Таджибаевой в преддверии визита во Францию 9 октября президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Договоренностью сторон стала отмена запланированного правозащитницей пикета в Париже и начало конструктивного диалога с властями в Ташкенте.

    Заявление Таджибаевой, в котором она выдвинула ряд требований в области обеспечения законности и прав человека в Узбекистане, 9 октября было принято на рассмотрение в Аппарате президента, а назначенный властями РУз адвокат сообщил, что «руководство страны» изучит его после возвращения.

    Сегодня же адвокат написал ей: «Считаю, что сделан первый шаг в развитии вашей инициативы и начатого нашей стороной диалога. Поздравляю вас. Вчера вышло решение. Считаю это положительным моментом и мостом к дальнейшему диалогу. Это еще одно подтверждение того, что переданное нами обращение от вас принято во внимание».

    «Считаю, что сделан первый шаг в развитии вашей инициативы и начатого нашей стороной диалога. Поздравляю вас» — адвокат

    В заявлении Таджибаевой выдвигалось требование о восстановлении в гражданстве политических беженцев из страны, которые утратили его по секретному указу первого президента РУз Ислама Каримова.

    Также говорилось о необходимости аккредитации в стране издания Ц-1, созданного на базе закрывшегося сайта Uznews.net, оказавшегося в изгнании в годы правления в Узбекистане Каримова.

    Мутабар Таджибаева с удовлетворением отмечает, что в подписанном накануне Мирзиёевым постановлении упоминается и упрощение процедур восстановления гражданства и выдачи аккредитации соотечественникам – представителям СМИ.

    Еще одна хорошая новость. Узбекистанская газета «Адабиет» («Литература») начинает публикацию цикла материалов о Мутабар Таджибаевой, героической активистке из Маргилана, в которых будет рассказываться о ее жизни, работе и жертвах, понесенных за права человека.

    О чем же говорится в постановлении президента?

    Документом признаются проблемы, препятствующие плодотворному сотрудничеству с соотечественниками, отсутствие комплексной и долгосрочной стратегии оказания им поддержки, недостаточное внимание к работе с молодежью Узбекистана, обучающейся за рубежом, неотрегулированность системы трудоустройства выпускников иностранных вузов после возвращения в страну.

    Ташкент проявил готовность создать благоприятные правовые, социальные и экономические условия для осуществления соотечественниками профессиональной, в том числе предпринимательской, инвестиционной, научной, образовательной и культурной деятельности на территории Узбекистана.

    Одной из целей программы заявлено «оказание содействия в реализации прав и свобод соотечественников за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, законодательства страны проживания и на основе международных договоров Республики Узбекистан».

    Что взамен?

    Документом также установлены меры оказания государственной поддержки и поощрения соотечественников. Но, как говорится в постановлении, «в зависимости от степени и форм сотрудничества».

    В число этих мер входит следующее:

    упрощенное оформление въездных виз, вида на жительство, разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Узбекистана;

    трудоустройство высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям;

    оказание помощи в решении социальных и бытовых вопросов;

    предоставление пустующих объектов государственной собственности и земельных участков для реализации соотечественниками предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных, инновационных и иных проектов и программ;

    полное (частичное) финансирование учебы, работы и других социальных вопросов соотечественников;

    привлечение соотечественников из числа высококвалифицированных специалистов для работы на руководящих должностях в органах государственного и хозяйственного управления, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях Республики Узбекистан, а также в качестве консультантов (советников) их руководителей;

    предоставление гражданства Республики Узбекистан по упрощенной процедуре, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан;

    выделение соотечественникам – иностранным гражданам – грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан по направлениям: узбекский язык и литература, история, кино, культура, театральное искусство, телевидение и радио;

    упрощенный порядок аккредитации в Республике Узбекистан соотечественников – представителей средств массовой информации;

    награждение соотечественников, внесших значительный вклад в развитие Узбекистана, государственными наградами и присвоение им почетных званий;

    другие меры государственной поддержки и поощрения в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

    Государственная политика Узбекистана в этой сфере определяется президентом и осуществляется Кабмином страны. При этом координация ее исполнения возложена на МИД, финансирование – на фонд «Эл-юрт умиди» и благотворительные пожертвования.

    Источник:Ц-1
    Темы: Реформа Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Мутабар Таджибаева Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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