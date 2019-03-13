Поборники ислама в Узбекистане задают тон в Сети. Власти молчат…

Неловкое высказывание чиновницы РУз с упоминанием пророка Мухаммада вызвало ее травлю в Сети поборниками ислама, но самым красноречивым в этой истории стало молчание и недееспособность властей.

Правоохранительные органы Узбекистана вынуждены были взять под круглосуточную охрану 35-летнюю Наргизу Рахимову, 7 марта назначенную заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана.

Об этом 12 марта сообщило радио «Озодлик» со ссылкой на собственные источники.

На прошлой неделе чиновница оказалась в центре вспыхнувшего в Facebook скандала религиозного толка и подверглась сетевой травле.

Как сообщает «Озодлик», все началось в преддверии 8 марта, когда один из пользователей написал в комментариях на странице радио в Facebook пост в защиту многоженства у мусульман.

«Только мужики-тряпки, которые не смогут справиться даже с одной женой, и женщины-стервы, которые сидят на шее своих мужей, как на ишаке, выступают против многоженства», – написал Hayot Baxtiyor O’gli.

На этот комментарий ответила Наргиза Рахимова.

«Наш пророк не брал вторую жену при жизни нашей матери Хадичи. Не знаю, может, в то время он был тряпкой, может, наша мать Хадича была стервой, это вы лучше знаете. Хазрат Али тоже не брал вторую жену при жизни нашей матери Фотимы. Это обстоятельство очень смешное, конечно», – написала чиновница.

«Повесить за язык и выколоть глаза»

Этот комментарий и стал поводом для развернувшийся сетевой травли госслужащей со стороны интернет-троллей и представителей религиозного сегмента.

Зазвучали призывы совершить расправу над ней: «зарезать», «повесить за язык», «отрезать руки, ноги и язык», «выколоть глаза».

Угрозы посыпались также в адрес ее мужа и их четверых детей. Женщина была вынуждена удалить все свои аккаунты в соцсетях, а супруг попросил знакомых удалить из Сети все фото с ними.

По данным радио, сейчас чиновница в целях безопасности отправлена в принудительный отпуск. Правоохранительные органы начали процесс выявления авторов комментариев. За ее домом ведется круглосуточное наблюдение.

Провокация противников Мирзиёева?

Но можно ли случившееся назвать показателем укрепления в обществе идей радикального ислама? Или это спланированная акция, призванная сыграть на чувствах верующих ради достижения каких-то целей?

Эксперты не исключают и последнего. Независимый узбекистанский политолог Анвар Назиров считает, что эта ситуация может быть спровоцирована противниками нынешней власти.

Очень уж организованно была проведена эта акция, в которой были задействованы фейковые аккаунты, созданные за рубежом.

«Мне кажется, здесь налицо конфликт между нынешним президентом и окружением его предшественника, которое очень сильно держится за власть и борется за нее различными методами», – сказал эксперт в интервью Ц-1.

Он отмечает, в социальной сети Facebook происходит много того, что отражает политическую сторону узбекской реальности. И очень часто в популярных группах специально поднимаются темы, возбуждающие споры даже на абсолютно ровном месте.

Интеллектуальная деградация опаснее «бородачей»

И произошедшее действительно вызвало тревогу у многих пользователей Сети. Однако другой узбекский политолог, колумнист Московского центра Карнеги Рафаэль Саттаров видит большую угрозу все же не в этом, а в интеллектуальной деградации нынешней молодежи.

«Если власть и дальше будет уделять внимание светским учебным заведениям так, как она уделяла все эти годы, полную интеллектуальную деградацию нам не избежать. Короче говоря, и без всяких условных «бородачей» мы можем впасть в темноту и тотальную нищету», – говорит Саттаров Ц-1.

Политолог уверен, что должны измениться подход и политика по отношению к светским университетам, движениям и правозащитникам.

Такие отрасли, как медицина, технология, химико-биологическая, юриспруденция, иностранные языки, должны быть стратегически приоритетными.

«Молодежи в стране около 60%, а подход к ним со стороны властей оставляет желать лучшего. Все эти имитаторы бурной деятельности от Молодежного союза до всяких центров духовности не могут быть опорой режима, ибо внутренне они сами гнилые и не имеют внутреннего стержня», – уверен он.

Последствия заигрывания с радикалами

Тем не менее проблема радикализации для узбекского общества все же актуальна. И если действительно государство не обратит внимание на качество образования, невежества в обществе станет больше, и этим непременно воспользуются радикалы.

Пока же, по мнению Анвара Назирова, радикализация касается не всех, и даже не большинства. Хотя, замечает он, эта тенденция прослеживается на протяжении последних двадцати лет.

«С одной стороны, власти боролись с религиозным радикализмом, как они заявляли. С другой – было немало тех, с кем они сотрудничали. Сегодня мы наблюдаем последствия. И драйвером в этом деле выступает Facebook», – говорит Назиров.

Но последствия уже начинают выходить далеко за рамки соцсетей, и потому опасения за жизнь и здоровье Наргизы Рахимовой вполне оправданны.

В декабре прошлого года подобный виртуальный спор на религиозную тему вылился в конфликт между столичным музыкантом Дильнуром Камиловым и сотрудником Центра мусульманской цивилизации Аброром Абдуллаевым, известным как мулла Аброр Мухтор Алий.

21 декабря религиозный деятель назначил Камилову встречу в центре узбекистанской столицы, где среди бела дня вместе с несколькими соратниками жестоко избил своего визави. Эта встреча для музыканта закончилась больничной койкой.

В поле зрения местных журналистов Абдуллаев попадал и раньше. В феврале 2018-го он избил свою беременную 21-летнюю жену и выгнал ее на улицу. После этого случая он лишился должности заместителя имам-хатиба в ташкентской мечети «Минор».

Власти отмалчиваются

Однако ни случай с избиением музыканта, ни с травлей чиновницы из Агентства информации и массовых коммуникаций так и не получили широкой огласки в местных СМИ.

Привычно отмалчиваются и власти, предпочитая, как и прежде, не замечать явных проблем в обществе.

Та же позиция была недавно представлена в ситуации с националистическим выпадом ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодом Кудратходжаевым, который оскорбил и послал «к Путину» русскоязычную женщину в Ташкенте.

Однако, по мнению экспертов, именно в такие моменты правительство должно высказываться.

«Если оно озабочено реформами и строительством правового государства, то не должно сейчас молчать», – говорит Назиров.

Однако по этому поводу на момент подготовки материала высказался лишь Комитет по делам религий при Кабмине страны. Он напомнил, что оскорбление религиозных чувств верующих влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны.