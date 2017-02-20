Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?

Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте утверждает, что Узбекистан начнет меняться, когда президент перестанет ездить поперек улиц, хотя у него есть другие заботы: день простоять да ночь продержаться.

Диалог # 5

Участвуют:

Марьям Ибрагимова

Алексей Улько

Олег Карпов

Марьям Ибрагимова:

Я вот часто думала, как же так, к 1991 году в Советском Союзе была пусть узкая, но прослойка прогрессивно мыслящих людей, диссидентов, интеллигенции. Почему сейчас мы оказались ниже того уровня, вместо того чтобы уйти вперед за эти 25 лет. И поняла: когда рухнули границы, многие мыслящие, талантливые люди или сами уехали, или их тут же авторитарные режимы выдавили. В Советском Союзе человек никуда не мог уехать.

Олег Карпов:

К девяностым годам – легко.

Марьям Ибрагимова:

Поэтому наши талантливые в этом бесталанном брежневском обществе оставались, и их было видно, и они протестовали. А теперь, когда у них оказалась свобода выбора, к сожалению, лучшая часть сразу уехала.

Алексей Улько:

Или стали бизнесменами.

Олег Карпов:

Или кем-то похуже.

Марьям Ибрагимова:

Поэтому мы оказались через 25 лет не более прогрессивными, а наоборот. Но тем не менее я смотрю с оптимизмом в будущее. Интернет, избыток информации, я продолжаю работать с молодежью и вижу, сколько у них вопросов и желания учиться.

Олег Карпов:

Да, но чему?

Алексей Улько:

Хороший вопрос.

Марьям Ибрагимова:

Огромной ошибкой Каримова было, что, окруженный такими же людьми, как он сам, он совершенно потерял пульс общества. Он не чувствовал своего общества. И сейчас главное для Шавката Мирзиёева – чувствовать этот пульс. Что у нас внутри горит, что нам нужно, что нас волнует.

Олег Карпов:

Я думаю, что у него сейчас масса других проблем, совершенно сиюминутных. Типа: день простоять да ночь продержаться.

Марьям Ибрагимова:

Я все-таки хочу надеяться, что он за 13 лет, пока был премьер-министром, достаточно разобрался в экономических проблемах и какую-то стратегию имеет.

Олег Карпов:

Пока не видно.

Марьям Ибрагимова:

Это правда.

Олег Карпов:

Ни в его речах, ни в… Просто оставим это за скобками.

Марьям Ибрагимова:

Но так хочется верить.

Олег Карпов:

Не надо ни во что верить, даже в Бога.

Марьям Ибрагимова:

Нет. Может быть, вы достаточно сильный человек, чтобы ни во что не верить, но народу надо верить, и мне хочется верить. Хочется верить в свет в конце тоннеля.

Олег Карпов:

Ну, тогда – во что-нибудь хорошее, необязательно же в президента.

***

Алексей Улько:

Готов ли народ к демократии, к либерализму и т. д.? Мы можем откинуть эти термины, они неточные и пугают людей. Благодаря российскому телевидению они приобрели негативную окраску. Например, что такое демократия – это самоуправление, да?

Марьям Ибрагимова:

Нет, это диктатура большинства.

Алексей Улько:

Это потом диктатура большинства возникает в результате делегирования.

Марьям Ибрагимова:

Но через демократию народ приучают хотя бы свои насущные проблемы самому решать.

Алексей Улько:

В тех обществах, причем это касается не только западных обществ, во многих странах мира существовали демократии разного рода, на разных этапах. Везде демократия появлялась как низовая форма правления, которая повышала свой уровень, и возникали какие-то старейшины, которые выбирали каких-то своих лидеров. Был ареопаг и т. д. и т. п. Или потом на их основе создавались какие-то феодальные системы, где была довольно транспарентная система.

Так вот, здесь возникает такой вопрос: мне кажется, наше общество стало очень сильно зависимо от власти в прямом смысле этого слова. Это было сделано еще в советское время, и всё это попало на центральноазиатскую культурную почву.

Марьям Ибрагимова:

Власть для общества сакральна, и оно себя субъектом не видит.

Алексей Улько:

Если дается какая-либо свобода, то народ может (и власть это прекрасно понимает и поэтому этой свободы не дает) пойти грабить магазины. То есть не создавать там партии и т. д. и т. п.

Олег Карпов:

В Киргизии мы такой вариант имели.

Алексей Улько:

Хотя там была культура партий и т. п.

Вот этот сценарий, что народ пойдет грабить магазины, не то, что он станет либералом, а то, что просто пойдет грабить…

Олег Карпов:

Сначала грабить, а потом – либералом.

Алексей Улько:

Насколько это реальный сценарий?

Олег Карпов:

Грабить магазины – очень реальный сценарий.

Марьям Ибрагимова:

Вы совершенно правы. С одной стороны, народ должен учиться осознавать эти проблемы и подготавливаться к самоуправлению. Вот если взять махаллю. По закону сказали: выбирайте сами махаллинские комитеты, выбирайте председателя, но сами же нарушают, из хокимията нам его назначают. А ведь же народ может это потребовать? Нет. Поэтому махаллинский комитет – просто слуга хокимията. Наш народ очень пассивен, в нем паразитизма много, это правда. Но в то же время он еще запуган. С двух сторон должно идти, с одной – должен подниматься уровень народа, который будет понимать свои права, с другой стороны – власть должна открывать какие-то возможности. И народ должен видеть: у меня же есть какая-то возможность пойти по этому пути.

А если у нас тоталитарный режим: и чуть-чуть проявил инициативу – бьют по башке. Как же он научится?

Олег Карпов:

Но люди же все рано при этом решают свои проблемы.

Марьям Ибрагимова:

Но не теми путями, которыми бы хотелось, законными.

Олег Карпов:

Ну почему законными? Они такие же законные. У нас какой Основной закон – сила.

Марьям Ибрагимова:

То есть мы живем по понятиям, мы не живем по законам. И власть, и народ живут по понятиям.

Олег Карпов:

И слава богу.

Марьям Ибрагимова:

Нет, так не должно быть.

Олег Карпов:

Не должно. Но у нас такие законы, что по ним лучше не жить.

Марьям Ибрагимова:

А мы сейчас хотим говорить, как должно быть.

Олег Карпов:

Понятно. Но у нас же много замечательных законов есть. Первое, что мне всегда приходит в голову, – нелегальные валютные операции. Есть в Узбекистане хоть один человек, который этот закон не нарушил? Нет такого человека.

Марьям Ибрагимова:

Это точно.

Олег Карпов:

Давайте всех тогда сошлем куда-нибудь в лагерь, 30 миллионов.

Марьям Ибрагимова:

Поэтому мы и ратуем за то, чтобы развивалась экономика и открыли конвертацию, и мы перестали бы этот закон нарушать.

Олег Карпов:

Там еще есть, я думаю, большое количество таких законов.

Марьям Ибрагимова:

Понятно, что есть. Но нельзя жить по понятиям. Вот разговор идет о том, как сделать Узбекистан страной, соблюдающей закон.

Олег Карпов:

Тогда начните с себя: с завтрашнего дня идите в обменный пункт и там меняйте доллары.

Марьям Ибрагимова:

Меня туда не пустят.

Олег Карпов:

Вы продавать их там можете – за полцены.

Вы начнете соблюдать закон, но это же абсурдная вещь.

Марьям Ибрагимова:

Вот это главная беда Узбекистана, каримовского. Если сама власть нарушает законы, то и народ нарушает законы. Прежде всего сама власть не должна нарушать законы.

Олег Карпов:

Мы про Мирзиёева уже много раз говорили, почему он ездит поперек улиц?

Пусть ездит, как все… – на метро или, как японский премьер. Видели это видео, как ездит японский премьер по городу?

***

(видео: проезд японского премьера по городу)

***

Марьям Ибрагимова:

Мы к этому придем. Но сейчас это нереально. Давайте не будем говорить о том, что нереально.

Олег Карпов:

Почему нереально? Президент нарушает законы. Где закон, чтобы он ездил вот так по городу? Есть такой закон? Я не знаю. В Конституции где такое написано? С этого всё начинается.