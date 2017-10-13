Почему свидетели по делу Джасура путаются в показаниях… так комфортно?

Медсестра больницы в Ташкенте, выхаживавшая Джасура Ибрагимова, пересказала суду его предсмертные слова, что его били шестеро, но участников драки это не смущает.

Мирабадский суд в Ташкенте, рассматривающий дело об избиении до смерти 17-летнего Джасура Ибрагимова, умершего от полученных ранений 1 июня, накануне закончил слушать показания свидетелей.

Последней выступила медсестра 2-й детской клинической больницы Ташкента Малика Сиддикова.

Она была дежурной и следила за состоянием Джасура с 3 по 18 мая, то есть с первого дня его поступления в клинику, в этот же день произошла драка.

Шестеро и «дедушка»

«Когда он [Джасур] собирался уходить домой, его сзади ударил ногой один из друзей Ислома – Ульмас, после чего остальные ребята стали избивать его, пока он не потерял сознание», – уверенно пересказала предсмертные слова своего пациента Сиддикова.

Она также рассказала, что 4 мая в реанимационное отделение больницы приходил Абдужамил Расулов, отец Ислома Туляганова, – единственного обвиняемого по делу Джасура.

При этом он представился дедушкой Джасура, но их разговора, по словам медсестры, она не услышала.

Показания Сиддиковой подтвердили ранние заявления матери погибшего юноши Нилюфар Алиевой, которая утверждала, что отец парня, избивавшего ее сына, проник в палату, представившись дедушкой. Затем Джасур рассказал ей, что отец Ислома угрожал ему.

Но, по словам отца обвиняемого, также накануне выступившего в суде, он не представлялся дедушкой, а приходил в больницу вечером того дня, чтобы сделать все возможное, чтобы Джасур выжил.

Несмотря на настойчивые показания семьи погибшего и медиков, что причиненные ему ранения не мог нанести один человек, на скамье подсудимых по данному резонансному делу остается один подсудимый – 18-летний Ислом Туляганов.

Все остальные предположительные участники драки выступают в суде свидетелями, заявляя, что лишь пытались разнять молодых людей.

Туляганов рассказал суду, что увидел летевшего на него Джасура и лишь подставил ногу и локоть, а тот, наткнувшись на его конечности, упал и, таким образом, получил несовместимые с жизнью ранения.

Также молодые люди пытались представить жертву больным и психически неустойчивым человеком, рассказав, что еще в детстве Джасур перенес травму головы.

Но эти предположения были опровергнуты судебным экспертом Фархадом Лочиновым. Он рассказал суду, что Джасур Ибрагимов был физически и психически здоров.

Также, по его мнению, юноша едва ли мог получить множественные травмы из-за падения с высоты собственного роста, даже с учетом того, что сверху на него мог упасть другой человек.

Мать Джасура еще до смерти сына назвала с его слов учащихся медколледжа имени Боровского в Ташкенте, принимавших участие в драке:

1. Ислом Туляганов – 2-й курс.

2. Ульмас (Мухаммад) Пулатов – 2-й курс.

3. Тимур Тухтаев – 3-й курс.

4. Хурмат Хайитбоев – 3-й курс.

5. Тимур Баязитов – 2-й курс.

6. Бегзод Собиров – 2-й курс.

При этом, по ее данным, Тухтаев и Хайитбоев находились на учете в милиции как хулиганы.