Подсудимый – по делу о «Жатве»: «Салих говорил про переворот»

Подсудимый блогер Хаётхон Насретдинов, проходящий по делу о госперевороте «Жатва», рассказал в Ташгорсуде, что лидер НДУ Мухаммад Салих говорил с ним о захвате власти.

В Ташгорсуде 3 апреля дал показания последний из четырех подсудимых – ташкентский блогер Хаётхон Насретдинов.

Он заявил, что проживающий в Турции лидер Народного движения Узбекистана (НДУ) Мухаммад Салих, кого следствие называет идейным вдохновителем проекта государственного переворота «Жатва», действительно говорил с ним о захвате власти.

История Насретдинова

По словам Хаётхона Насретдинова, в 2003 году он работал в банке «Садерат», где узнал о махинациях руководства и доложил об этом в правоохранительные органы.

Вскоре Хаётхон был уволен. Затем последовала другая беда: в 2009 году он попал в аварию. Но больше всего в аварии пострадала его мать, сидевшая на пассажирском сиденье.

Она стала инвалидом: передвигается исключительно с помощью костылей. 60 тысяч евро, которые требовались на операцию матери, Насретдинов найти не смог, не помогло и государство.

Таких людей, «обиженных властью», по словам Насретдинова, в социальных сетях отслеживает Салай Мадаминов (он же Мухаммад Салих). Так в 2013 году и состоялось знакомство Насретдинова с Салихом.

«Он предложил писать статьи о нем самом, чтобы «реанимировать» имя Салиха в Узбекистане», – рассказал подсудимый.

Лидера НДУ не удовлетворили статьи блогера, и поездка матери на лечение в Стамбул, что было их основным условием сотрудничества, была отложена.

Встреча в Ташкенте и видеосвязь со Стамбулом

В 2014 году они все же встретились, но Хаётхон якобы отказался работать с Салихом, поскольку последний просил его писать под именем Усмана Хакназарова.

Говоря о своей связи с главным фигурантом дела – журналистом Бобомуродом Абдуллаевым, Насретдинов признал, что встретился с ним по указанию Салиха. Встреча произошла в декабре 2013 года.

Подсудимые связались с Салихом посредством видеосвязи. Лидер НДУ якобы начал говорить о свержении власти, вооруженных группировках в соседних с Узбекистаном странах, готовых прийти ему на помощь. В ходе разговора участники распределили обязанности: один пропагандирует восстание, другой перекрывает дороги.

«Это была проверка», – сказал Насретдинов. Абдуллаев таким способом показал Салиху, что блогеру можно доверять.

Чтобы заручиться поддержкой Салиха, в тот день Хаётхон при свидетелях говорил о захвате почты и телеграфа. По его словам, следствие ухватилось за эту фразу, хотя телеграфа сейчас уже нет, а почтой никто не пользуется.

«Если бы я был действительно заговорщиком, я бы предложил захватить офис «Билайна» (компания мобильной связи. – Прим. Ц-1)», – заявил он.

Как говорит Насретдинов, свидетелем разговора стал некий военный Кенжа Мусанов. С ним и Абдуллаевым, с его слов, они больше не встречались.

Кто такой Кенжа Мусанов?

Военный, 1984 года рождения (со слов Абдуллаева – сторонник Салиха), выступил накануне в суде в качестве свидетеля.

Он заявил, что с лидером НДУ разговаривал вовсе не Бобомурод Абдуллаев, а Хаётхон Насретдинов.

По словам Мусанова, в дом Насретдинова, где проходила встреча «заговорщиков», в обеденное время его привел Абдуллаев.

Последний утверждает обратное. Хозяин дома говорит, что первым пришел военный в пять часов вечера.

Судья Зафар Нурматов дал свидетелю прочитать свои же показания. Мусанов заявил о подмене.

Насретдинов заявил, что свидетель обманывает: якобы он звонил и спрашивал дорогу. По его словам, при разговоре с Салихом свидетель также участвовал и не ушел, услышав про госпереворот.

После заседания суда со свидетелем хотели поговорить правозащитники и журналисты. Но Мусанов оттолкнул правозащитницу Малохат Эшанкулову и бросился бежать.

Следующее заседание состоится 4 апреля.