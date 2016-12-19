Подвела приемная: в Узбекистане уволены хокимы четырех областей

Хокимы четырех областей Узбекистана лишились своих должностей: Сурхандарьинской, Бухарской, Ташкентской и Сырдарьинской – из-за плохой работы с населением.

На своей страничке в Facebook президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал увольнение руководителей четырех регионов.

Одной из причин названа халатность при работе с обращениями граждан, поступающими в виртуальную приемную.

Сырдарьинская область

Указом президента от 15 декабря новым хокимом Сырдарьинской области стал Гофуржон Мирзаев, ранее работавший в аппарате президента. Ойбек Ашурматов, занимавший пост главы администрации Сырдарьинской области с 2010 года, отправлен в отставку.

Президент Мирзиёев на сессии областного Кенгаша народных депутатов раскритиковал Ашурматова за «недостаточное внимание развитию малого бизнеса».

Как отмечает Государственный комитет по статистике РУз, при Ашурматове в Сырдарьинской области был один из самых низких показателей по разводам в республике – 600 разводов в год.

Ташкентская область

В этот же день стал известен новый хоким Ташкентской области, которым стал бывший хоким Чирчика Шукурулло Бабаев.

С августа 2016 года регионом временно управлял Исламджан Эргашходжаев. Его Мирзиёев пожурил за неудовлетворительную работу с молодежью. Эргашходжаева перевели в Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Он, в свою очередь, сменил на этом посту проработавшего всего полгода Содика Абдуллаева. Последним «долгожителем» в хокимияте Ташкентской области был печально известный Ахмаджон Усманов, прославившийся жестким управлением в Андижанской области после кровавой резни 13 мая 2005 года, он был уволен с поста главы Ташобласти в феврале 2016 года. Позднее на него завели уголовное дело и осудили на 18 лет.

Также стало известно, что Ташкентская область получит новый административный центр – город Тойтепа. Мирзиёев заявил, что через два года Ташкент и Тойтепу будет связывать скоростная магистраль.

Бухарская область

Указом президента от 16 декабря от должности хокима Бухарской области освобожден Мухиддин Эсанов, проработавший на этом посту с 2011 года. Его сменил Уктам Барноев, в послужном списке которого должности главы администрации Самаркандской области и председателя акционерного общества «Узагрокиме».

Мухиддин Эсанов допустил огрехи в социально-экономической политике, заявил президент. Чиновник освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу». До этого он был заместителем министра сельского и водного хозяйства РУз.

Сурхандарьинская область

Вездесущий Шавкат Мирзиёев посетил также сессию Сурхандарьинского областного Кенгаша народных депутатов. Президент призвал сделать акцент на выращивание плодоовощной продукции вместо традиционного хлопчатника, а также потребовал эффективно решать вопросы социально-политического характера.

Народные избранники одобрили кандидатуру Эркина Турдимова на посту главы самого южного региона Узбекистана. Ранее Турдимов руководил Навоийской областью и работал в Министерстве сельского и водного хозяйства РУз в должности замминистра.

Экс-хоким Сурхандарьинской области Тожимурод Мамараимов, около года проработавший в этой должности, пошел на понижение. Ему предложили пост хокима Кизирикского района области.

15 декабря освободилась должность хокима Самаркандской области. Зойир Мирзаев возглавил Минсельхоз и стал вице-премьером по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров. Вакантное место пока еще никто не занял.

Ранее Шавкат Мирзиёев предложил сделать должности глав регионов выборочными. Такая практика сблизит электорат и чиновников, считает президент.