Политологи — о жизни Рустама Иноятова после СНБ

Отставка главы СНБ Узбекистана развязывает руки президенту в реформировании страны, но ждет ли бывшего главу спецслужб лишь спокойная пенсия и лечение за границей?

Проживающий во Франции политолог Камолиддин Раббимов, а также российский журналист и специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов по просьбе Ц-1 прокомментировали последствия отставки главы Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова.

Об отставке Иноятова, руководившего СНБ с 1995 года и остававшегося самым влиятельным соратником первого президента Ислама Каримова во власти страны, стало известно накануне, 31 января.

Конец эпохи изоляции

Опрошенные Ц-1 эксперты едины во мнении, что отставка не была случайной и стала частью договоренностей, достигнутых после смерти Каримова осенью 2016 года.

Камолиддин Раббимов напоминает, что среди двух возможных преемников – Шавката Мирзиёева и вице-премьера Рустама Азимова, который курировал финансово-экономический блок правительства, глава спецслужб поддерживал первого. Отношения Иноятова с Азимовым не сложились.

Теперь же, укрепившись во власти, президент Мирзиёев начинает концентрировать ресурсы для реформирования авторитарной модели правления Ислама Каримова.

«Мирзиёев стал полноценным президентом. Теперь у него не будет фактора всесильного Иноятова, который тормозил и не поддерживал реформы», – говорит Раббимов.

Аркадий Дубнов сравнивает уход всесильного главы СНБ с отставкой главы НКВД Лаврентия Берии после смерти Сталина и разрушительным землетрясением в Ташкенте в 1966 году.

Он назвал главу СНБ Узбекистана одним из столпов создания политики изоляционизма, которая отчасти сохранила Узбекистан от внешних потрясений и мировых финансовых кризисов, но обернулась закрытием границ и введением виз для соседей.

Иноятова считали противником перемен: так, анонсированный Мирзиёевым безвизовый режим для западных стран, запуск рейсов между Ташкентом и Душанбе, а также восстановление автобусного сообщения с Кыргызстаном не раз откладывали.

«Устранение Иноятова серьезно развязывает руки Мирзиёеву в этом вопросе. Узбекистан был подморожен во времена Каримова, но сейчас эта политика противоречит стремлениям президента», – говорит Дубнов.

Как изменится СНБ

По мнению экспертов, главное после отставки Иноятова – сменить не только руководителя СНБ, но и модернизировать саму структуру.

«СНБ должна быть реформирована, поскольку давно достигла масштабов «государства в государстве», и ей необходимо начать заниматься своим прямым делом – ловить шпионов», – говорит Дубнов.

Раббимов прогнозирует принятие закона о Службе нацбезопасности: ранее СНБ, как и милиция, работала исключительно в рамках секретных уставов и указов.

Но, по мнению эксперта, надо также установить и предельный срок пребывания на должности главы СНБ – не более двух пятилетних сроков подряд.

«Глава ЦРУЭдвард Гувер занимал этот пост 52 года: он всегда очень умело шантажировал президентов. Сокращение срока пребывания на должности не позволит вырасти новому Иноятову», – утверждает политолог.

СНБ, продолжает Раббимов, всех прослушивала и контролировала, а в информаторах ведомства ходила половина Узбекистана.

«ОБСЕ рекомендует на пять тысяч человек содержать одного правоохранителя. В Узбекистане этот стандарт превышен в 16–20 раз, и логично, что службу ждет сокращение», – продолжает Раббимов, добавляя, что следующий шаг модернизации СНБ – разделение функций монолитного ведомства на внешнюю разведку и внутреннюю спецслужбу.

«Судьба резидента»

На вопрос Ц-1 о судьбе главы ведомства, политологи дают однозначный ответ: спокойная пенсия.

«Чемодан с компроматом» в руках Иноятова обезопасит его от судебного преследования в ближайшее время.

«Неписаное правило узбекской власти: после отставки полгода не трогать чиновника, а потом, когда он теряет влияние, начинаются проверки и давление», – прогнозирует Раббимов.

Дубнов предполагает, что Иноятову дадут возможность поправить здоровье и пролечить диабет где-то в Дубае.

Но минимальный шанс на расследование сохраняется.

«Многие не доверяют действующему президенту, пока он не инициирует серьезное расследование Андижанской трагедии. И вот здесь роль и злоупотребления экс-главы СНБ колоссальны», – резюмирует Дубнов.