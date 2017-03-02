Половина ташкентских торговцев не готовы продавать за безнал

Платежных терминалов в столице Узбекистана к 1 марта не прибавилось. Торговцы ожидают проверок, многие закрылись, чтобы переждать.

Со вчерашнего дня все торговые точки и пункты оказания услуг в Узбекистане должны были обзавестись терминалами для обслуживания безналичных платежей.

Эта норма содержится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 15 февраля 2017 года «О совершенствовании денежного обращения и развитии расчетов с использованием пластиковых карт».

За нарушение – штраф в размере 30 минимальных заработных плат (4,49 млн сумов, или около 650 долларов по теневому курсу).

Корреспондент Ц-1 в первый день действия постановления обошел столичные торговые ряды и посмотрел, как оно выполняется.

Не все успели с терминалами

Ранее сообщалось, что по итогам инвентаризации торговых точек в столице Узбекистана выяснилось, что к началу весны нужно дополнительно установить около шести тысяч терминалов. Однако столичный бизнес сорвал дедлайн.

Например, в недавно открытых продуктовых магазинах вдоль кольцевой автодороги на Юнусабадском районе платежных терминалов вовсе не оказалось. С утра работали только две торговые точки, остальные были закрыты.

На строительном и продуктовом рынках напротив Управления безопасности дорожного движения (УБДД) Юнусабадского района продать товар через терминал согласились пять продавцов из десяти. Некоторые из них откровенно признались, что не успели заказать в банке терминалы.

Зато на пластиковую карту можно приобрести социально значимые продукты (яйца, мясо, хлеб, макаронные изделия, молоко, сахар), а также конфеты и колбасные изделия. У всех, кто продает эти продукты, есть терминалы.

На «Флешке» – почти без перемен

На одном из крупнейших рынков электроники под названием «Флешка» (в народе – ярмарка «Малика»), ничего особо не изменилось.

Разве что на дверях появились знаки UzCard, свидетельствующие о приеме отечественных банковских карт, а также номера телефонов доверия, по которым можно пожаловаться на нерадивых продавцов.

В десяти магазинах Ц-1 сообщили, что принимают и наличные, и «пластик». На витринах даже появились ценники с указанием цен в сумах, чего прежде не было (продавцы продают электронику и бытовую технику, ориентируясь на теневой курс доллара).

Только один продавец заверил, что при оплате налом и безналом итоговая сумма будет одинаковой. Другие признались, что сделают скидки при оплате наличными.

Бизнес готов переждать бурю

Один из продавцов сотовых телефонов на условиях анонимности рассказал, что владельцы магазинов 1 марта приняли меры безопасности, опасаясь проверок со стороны сотрудников фискальных органов.

И хотя президент Мирзиёев с начала нынешнего года запретил проводить внеплановые проверки предпринимателей, 1 марта многие продавцы на ярмарке «Малика» опасались «контрольных закупок».

«Поэтому наклеили ценники в сумах, достали терминалы, – объяснил наш собеседник. – Но на самом деле ничего не изменилось. Конечно, вы можете заплатить за телефон пластиковой картой, но выйдет на 10–20% дороже, чем наличкой».

По его словам, владельцы большинства магазинов готовы переждать бурю, то есть поработать некоторое время «по-белому». Другие выбрали более радикальный вариант: временно закрыться.

По информации Uzmetronom, предпринимателям, которые пользуются протекцией сотрудников налоговой службы, вовсе порекомендовали временно приостановить деятельность во избежание проверок. Контрольные закупки в Государственном налоговом комитете якобы не считают элементом внеплановой проверки.

Предупредили о проверках

Представители крупного бизнеса подтвердили Ц-1 эту информацию. Один из менеджеров компании Mannol в Узбекистане рассказал, что начальство предупредило о возможных проверках в пунктах замены масла (ПЗМ).

«Мы всегда принимаем как наличные, так и безналичные платежи, – рассказал источник. – Причем цена для всех одинаковая – это на несетевых ПЗМках могут быть другие условия. Но начальство все равно попросило работать максимально аккуратно».

Слухи о проверках, видимо, быстро распространились на рынке автомобильных комплектующих и моторных масел в Сергелийском районе. По словам местных жителей, продавцы оперативно выставили терминалы для оплаты картами на видные места.

Почему бизнес не любит безнал

Проблема с наличными в Узбекистане обострилась в последние годы. Предпринимателям они нужны для покупки иностранной валюты, на которую они приобретают товар в стране и за границей. По этой причине они нехотя принимают оплату безналичными

Осевшие на банковских счетах средства тяжело обналичить. Устоявшиеся механизмы финансовой системы Узбекистана фактически подталкивают предпринимателей к нарушению законов.

Продукция флагманской узбекской компании GM Uzbekistan — отечественные автомобили — продаются преимущественно за наличные, в том числе за доллары.