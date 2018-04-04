После Андижанской бойни… 13 лет в психушке

Жертвы расправы, последовавшей в Узбекистане после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, по сей день находятся не только в тюрьмах, но и в психушке, как ташкентец Дильмурод Саидов.

С 2005 года 45-летний Дильмурод Саидов содержится в изоляции в психиатрической тюрьме «Чукурсай» под Ташкентом.

В психушке он оказался после Андижанских событий 13 мая 2005 года, когда правительственные войска Узбекистана без единого предупреждения открыли стрельбу по многотысячной демонстрации, начавшейся в городе с требованием правосудия, соблюдения прав человека и справедливости.

Дело том, что Саидов 13 лет назад работал прорабом-снабженцем на фирме «Турон продакшен», которой управляли выходцы из Андижана. Позже их назвали акромистами и обвинили в организации Андижанских событий, которые по версии властей были террористическим актом, подготовленным извне.

2 июня 2005 года все 15 сотрудников предприятия, где работал Дильмурод, были арестованы. Семь месяцев их пытали в камерах Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента и Таштюрьме, требуя признаться в причастности к движению «Акромия» и организации событий в Андижане.

Били до эпилептических припадков

По словам ташкентской правозащитницы Елены Урлаевой, взявшей дело Саидова под свою защиту, в результате пыток и насилия у него обострилась эпилепсия, которой он страдал.

Эпилептические припадки заставили органы внутренних дел оставить Дильмурода в покое, но он был решением суда признан невменяемым и помещен на пожизненное лечение в психиатрическую клинику.

В момент ареста его супруга Дильноза Саидова была беременна четвертым ребенком, это значит, что четверо детей на протяжении почти 13 лет не видят своего отца.

Урлаева посетила Саидова в психбольнице, и он рассказал ей о том, каким пытками подвергали власти людей за причастность к Андижану: пытали электрошоком, надевали на голову противогаз, на несколько часов к половому члену привязывали баклажку с водой…

«Меня били дубинками по голове – я насчитал 86 ударов, а потом потерял сознание. От ударов по голове у меня выпали волосы», – рассказывал правозащитнице мужчина.

Дильноза вспоминает, что до ареста мужа и пыток его болезнь не давала о себе знать многие годы.

Не сумасшедший

Она не верит, что ее муж сошел с ума даже после всех пыток и истязаний.

Урлаева соглашается, что и сегодня Дильмурод не выглядит душевнобольным, хотя тысячу раз мог сойти с ума от пережитого.

«Он подробно рассказал, как их пытали, и это ценные свидетельства: большинство участников Андижанского восстания боятся даже заикнуться об издевательствах. Саидову нечего бояться: ему грозит пожизненное психиатрическое заключение», – утверждает Урлаева.

Показательно, что в приговоре, вынесенному ташкентскому прорабу, упоминается имя главного редактора Ц-1 Галимы Бухарбаевой, свидетеля Андижанской бойни, которой приписывают чуть ли не организацию восстания.

«Директор Узбекского представительства британского Института по освещению войны и мира Галима Бухарбаева, корреспонденты американского информационного агентства Associated Press Багила Бухарбаева, фотограф Ефрем Лукацкий, корреспондент немецких изданий «Немецкая волна» и «Шпигель» Маркус Бенсманн в соответствии со сценарием пришли к зданию областного хокимията с целью создания информационной атаки. После того, как террористы закрепились в здании, они пришли в 8.00 утра и взяли интервью у членов преступных группировок Ш. Шокирова, К. Парпиева и растиражировали неверные данные по всему миру», – говорится в приговоре Дильмуроду Саидову.

Надеются на новую власть

Большинство коллег Дильмурода после прихода к власти нового президента освободили, а он чувствует себя забытым в застенках психиатрической тюрьмы.

Со слов Урлаевой, Дильмурод даже не мог написать жалобу: мало того что обращения не выходили за пределы больницы, так за каждую попытку пожаловаться пациента закрывали в изолятор на 10 дней и делали уколы сульфозина и галоперидола, вызывающие сильные болевые ощущения.

Правозащитница сообщила о случае с Саидовым спецдокладчику ООН по пыткам и международным правозащитным организациям. Также Урлаева провела пикет у здания Министерства здравоохранения Узбекистана с требованием освободить Саидова, расследовать факты пыток и провести независимую психиатрическую экспертизу.

Только в этом году у Дильмурода появился адвокат: у семьи не было денег на защитника. В Генеральной прокуратуре его адвокату Умиду Давлатову ответили, что Саидов был осужден в 2010 году, и он будет находиться в больнице до полного излечения.

Нужна медкомиссия

Обращение в виртуальную приемную президента также не вселяет оптимизма – их жалобу передали в Ташкентский областной суд. Но пересмотра дела не будет: из суда пришел ответ, что это дело – вне их компетенции.

По словам адвоката Давлатова, подтвердить излечение осужденного сможет только медицинская комиссия.

Дильноза Саидова все еще ждет ответ из Минздрава на просьбу провести комиссию.

Женщина надеется, что перемены в стране все же отразятся на судьбе ее мужа: он выйдет свободу и обнимет четверых детей.

Двух младших отец не видел почти 13 лет, так как в психиатрическую больницу не пускают несовершеннолетних.

«Дильмурод старается меня подбодрить: освобожусь – сразу устроюсь на работу, ведь нам же еще дочек замуж выдавать», – рассказывает Дильноза Саидова.