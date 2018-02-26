Последнее слово андижанского активиста Мусаджона Бабаджанова

Сегодня суд в Ферганской области РУз заслушает последнее слово активиста «Эзгулик» Мусаджона Бабаджанова, обвиняемого в религиозном экстремизме, – вот что он скажет в свою защиту.

Председатель Андижанского областного отделения «Эзгулик» Мусаджон Бабаджанов с осени 2017 года проходит в качестве основного обвиняемого по делу о религиозном экстремизме, возбужденному Управлением внутренних дел Ферганской области.

Он обвиняется по статье 244 части 1 и 2 Уголовного кодекса Узбекистана – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций и участие в них».

Вместе с ним по делу проходят его родственницы. Как и он, они обвиняются в хранении, использовании религиозных материалов, которые проведенной литературоведческой экспертизой были признаны «побуждающими к религиозному экстремизму и фундаментализму».

В материалах следствия говорится, что Бабаджанов порекомендовал одной из родственниц прослушивание сур из Корана в связи с болезнью ее ребенка. По случайному стечению обстоятельств компьютер, которым она пользовалась, оказался конфискованным, а найденные в нем религиозные записи привели следователей в дом активиста.

При обыске и изучении содержимого его компьютера были найдены дополнительные записи, в том числе проповедь кыргызстанского деятеля Абдуллоха домлы.

Касанский районный суд Ферганской области, с начала февраля рассматривающий дело Бабаджанова и его родственниц, сегодня готов заслушать его последнее слово перед вынесением приговора.

Вот что Бабаджанов готовится сказать в суде:

«…Меня обвиняют в хранении и распространении религиозных материалов. Действительно, в моем компьютере хранились аудиовыступления Абдуллоха домлы, в частности его выступление «Жаннатга ошиқлар» в котором имеется эпизод, призывающий к джихаду.

Однако я никому не передавал это выступление. Оно хранилось лишь для изучения с научно-критической точки зрения. При этом я до сих пор не успел полностью прослушать выступления Абдуллоха домлы, а «Жаннатга ошиқлар» не слушал вообще, потому что записей очень много. И прослушать все за раз у меня не было времени.

В 1990–1995 годах я окончил кафедру исламоведения факультета международных связей Ташкентского государственного института востоковедения и считаюсь действительным исламоведом.

Должен отметить, что такие исламоведы сегодня нужны нашей стране как воздух и вода. Я имею очень большой опыт в этой отрасли, являюсь автором нескольких книг. Часть из них были опубликованы в течение 2007–2010 годов в республиканской печати.

Моя работа «О мировых языках», вышедшая в 2010 году, известна в научных кругах. Эта книга публиковалась в 2015 году на страницах выходящей на русском языке в Санкт-Петербурге газете «Турон».

Помимо этого один отрывок из моей другой научной работы был опубликован в апреле 2014 года в издающемся в Самарканде научно-просветительском журнале «Имом ал-Бухорий сабоқлари» («Уроки имама Ал-Бухари») и был широко доступен научному миру. Мои научные работы, направленные против религиозного фанатизма и фундаментализма, публиковались в официальном журнале Комитета по религии Республики Узбекистан «Хидоят», газетах «Ислом нури», «Андижоннома».

В 1993–1995 годах я был слушателем факультета литературы Каирского университета.

Возвращаясь к выступлениям Абдуллоха домлы, обнаруженных в моем компьютере, скажу: нет никаких доказательств, что я распространял их. Возводимая на меня клевета основывается лишь на слухах и домыслах.

Даже обладая такими религиозными знаниями, я не посещаю ни одну мечеть в республике и не призываю никого посещать ее. Видно, что сведениями из выступлений или религиозных книг я пользовался не для проведения антигосударственной политики, а лишь в качестве одного из источников информации.

Это может подтвердить любой человек, знакомый с моими трудами. Изучая мнения Абдуллоха домлы и подобных ему джихадистов, я выступал против них, призывал граждан не следовать по их пути.

Считаю, что борьба с различными течениями – задача не только органов внутренних дел и Комитета по религиям, а долг каждого гражданина перед Родиной.

И то, что сотрудники органов внутренних дел, ища грязь под ногтями, обвиняют меня в несовершенных преступлениях, необоснованно привлекают к наказаниям таких исламоведов, как я, может привести к тому, что сотрудники правоохранительных органов останутся в одиночестве на поле боя с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Я прошу президента Ш. М. Мирзиёева оказать мне помощь в этом вопросе. В противном случае вся моя семья и родственники, большинство знающих меня граждан разочаруются в государстве».