Последствия конвертации в Узбекистане: цены взлетели

Подешевевший сум привел к росту в Узбекистане таможенных платежей на импорт. Но с повышением цен на импорт поднялись цены и на местную продукцию.

Ритейлеры, работающие на рынке Узбекистана, 15–16 сентября синхронно подняли цены на импортные продукты питания.

Повышение цен коснулось также авиабилетов по международным направлениям, бытовой техники, электроники, а также… выращенных в Узбекистане овощей и фруктов.

Представители сетевых супермаркетов хранят молчание по поводу значительного повышения цен, спешно перебивая ценники на продукты.

Кабинет министров также не реагирует на жалобы потребителей, несмотря на постановление президента Шавката Мирзиёева от 23 июня 2017 года, обязывающее правительство вести мониторинг цен на продовольственные товары.

В социальных сетях потребители рассказывают о росте цен на бананы, импортируемые из Эквадора транзитом через Санкт-Петербург.

Один килограмм тропического плода за несколько дней поднялся в цене до 26–30 тысяч сумов (3–3,5 доллара по курсу ЦБ). До девальвации сума бананы продавались за 13–15 тысяч сумов (2 доллара).

Для сравнения: на российском рынке бананы стоят 75 центов, на казахстанском – около доллара. То есть цены на бананы в Узбекистане за неделю выросли вдвое и стали в четыре раза дороже, чем в России.

Плоды киви поднялись до 36 тысяч сумов (4,5 доллара) с недавних 20 тысяч сумов, сахар – на 25% – до 5,2 тысячи сумов (65 центов), яйца по социальной (заниженной) цене – на 25% – до 400 сумов за штуку. Подорожание коснулось молочных изделий, муки, картофеля, лука, яблок, винограда.

«Цены взлетели! Виноград «дамский пальчик» раньше стоил 6 тысяч сумов, а сейчас – 15–18 тысяч сумов. И это в разгар сезона. То есть дорожают не только импортные продукты, но и местные», – жалуется пенсионерка Гульнара.

Причина – в таможенных пошлинах

Основной причиной подорожания продовольственных товаров стало повышение импортных таможенных пошлин. С девальвацией сума размер ставок вырос вдвое.

Дело в том, что значение пошлин связано с официальным курсом доллара, который в начале сентября вырос почти на 100%. А ритейлеры компенсировали потери за счет роста цен.

Илхом Муротов пишет в группе «Потребитель.Уз», что цены на ввозимый им кофе растут с каждой партией на 3–4 доллара.

Его слова подтверждает Бахриддин Корабоев, вынужденный теперь перечислять государству по таможенным платежам за один вагон гидроксида натрия 69 млн вместо привычных 32 млн сумов (разница 4,5 тысячи долларов).

На встрече с предпринимателями-импортерами 15 сентября представители Таможенного комитета заявили, что ведомство – это всего лишь исполнительный орган, а пересчетом ставок в сторону уменьшения занимается Министерство экономики.

«В разговоре с нами (импортерами) таможенники сказали, что стабилизация ставок может занять несколько месяцев», – говорит источник Ц-1.

Авиабилеты и автомобили

Что примечательно, наряду с импортными товарами выросли цены на продукцию местных производителей. В среднем, строительные материалы подорожали на 10–15%. На отдельные позиции ценники поднялись на 25%.

Одним из неприятных последствий введения свободной конвертации стал рост цен на авиабилеты по международным направлениям.

Стоит отметить, что авиакомпания-монополист «Узбекистон хаво йуллари» не в одночасье подняла цены на билеты. Это происходило в течение всего 2017 года.

В среднем, билеты стали дороже на 50%. Так, добраться из Ташкента в Нью-Йорк и обратно теперь можно от 8,5 млн сумов, но чаще всего билеты можно купить за 10 млн сумов – 1,25 тысячи долларов. Хотя год назад проездной билет в этом направлении обходился в 600–700 долларов.

В меньшей степени рост цен коснулся на билеты в Россию. По нашим данным, перевозчик готовится снизить цены на билеты по самым популярным направлениям – в Москву и Санкт-Петербург.

GM Uzbekistan, автопроизводитель-монополист, также заранее поднял цены, минимизировав потери от введения свободной конвертации. С 1 июня 2017 года компания подняла цены на автомобили на 30–40%, привязав их к официальному курсу доллара.

Как результат – за три месяца автомобили марки Chevrolet подорожали еще на 10%. А 5 сентября автопроизводитель «благородно» заявил о сохранении цен до девальвации.

Повышение цен на отечественные автомобили стало необходимостью, поскольку 30% модельного ряда Chevrolet собираются в Узбекистане по методу крупноузловой (отверточной) сборки, а все комплектующие завозятся из-за рубежа.

Конвертация… неполноценная

5 сентября Узбекистан приравнял официальный курс сума к иностранной валюте с курсом черного рынка: за ночь сум подешевел почти вдвое. Сегодня официальный курс узбекской национальной валюты находится на отметке 8077 сумов за 1 доллар США.

Но физические лица в стране все еще имеют ограничения при покупке иностранной валюты.

Накануне Центробанк Узбекистана снова дал разъяснения, что юридические лица могут покупать валюту в неограниченном количестве для оплаты договоров и контрактов.

А индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также физические лица могут покупать валюту с зачислением средств на банковский счет и выдачей международной пластиковой карточки.

Обналичить средства можно и за пределами страны, кроме того, Центробанк установил ограничения, позволяющие снимать не более 100 долларов в день.