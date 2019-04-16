Посольство РУз в Лондоне скорбит по профессору Ширин Акинер…

Посольство Узбекистана в Великобритании распространило новость о кончине Ширин Акинер, чья карьера ученого осталась запятнанной пропагандистским отчетом об Андижанской бойне 2005 года.

Как стало известно, 6 апреля на 76-м году жизни скончалась Ширин Акинер, профессор Школы восточных и африканских исследований (SOAS) Лондонского университета.

В связи с ее кончиной посольство Узбекистана в Великобритании опубликовало соболезнование, в котором назвало Акинер, занимавшуюся на протяжении карьеры преимущественно изучением стран Центральной Азии, «выдающимся ученым».

«Замечательный человек, который искренне любил Центральную Азию…» – так оценивает покойную узбекистанское посольство.

«Ширин Акинер была большим другом Узбекистана. Как ученый и председатель Британо-Узбекского общества, она внесла значительный вклад в развитие научных и культурных связей, укрепление контактов между Узбекистаном и Великобританией», – говорится далее в сообщении.

Акинер, занимавшаяся изучением и исследованием республик Центральной Азии, сформировавшихся в отдельные государства после распада СССР в 1991 году, была редким на Западе ученым, посвятившим свою карьеру малоизвестному в мире региону.

Научный подход Ширин к странам Центральной Азии позволил ей сблизиться с властями, в частности в Казахстане и Узбекистане.

А вскоре на фоне ухудшающегося положения с правами человека и политическими свободами в ЦА Акинер оказалась особенно востребованной правящими там режимами. Авторитет SOAS в Лондоне и собственная ученость позволяли Ширин объяснять и сглаживать многие проблемы, которые укреплялись в странах ЦА, включая авторитаризм и диктатуру.

SOS Андижан!

Помощь Акинер особенно оказалась нужной Узбекистану после кровавого расстрела многотысячной демонстрации в Андижане 13 мая 2005 года. Правительственные войска РУз без предупреждения открыли огонь из бэтээров по людям, протестовавшим против многих лет произвола и насилия со стороны властей.

Ширин Акинер оказалась единственной в мире, кому досталась роль «независимого эксперта». Она была допущена в Андижан, где в сопровождении хокимов и других чиновников проводила опрос свидетелей, в том числе раненых в больнице.

В июле 2005 года она выпустила отчет «Насилие в Андижане», где поддержала версию властей, что в Андижане устроили беспорядки исламисты, а масштаб протеста и количество жертв были значительно сокращены.

«Пропагандист режима…»

Бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002–2004 гг.) Крейг Мюррей назвал Акинер «пропагандистом режима Ислама Каримова».

«Я чувствую, что в своих действиях, пытаясь оправдать Андижанскую резню, г-жа Акинер вошла в область преднамеренной нечестности и явно отклонилась от стандартов академического метода так, что SOAS не может игнорировать», – написал в 2005 году Мюррей руководству Лондонского университета.

Более того, бывший дипломат утверждал в своем письме, что власти Узбекистана, боявшиеся введения санкций за Андижанский расстрел, намеренно вызвали Акинер в страну, чтобы она подготовила доклад в оправдание их действий.

Но отчет Ширин Акинер Ташкенту не помог. Осенью 2005 года ЕС ввел санкции против властей страны за отказ в проведении независимого расследования трагедии, произошедшей в Андижане.

Акинер же испортила свою репутацию ученого, до конца жизни оставшись «пропагандистом режима Ислама Каримова».

Один британский активист, занимающийся вопросами прав человека, в том числе в Центральной Азии, сказал по поводу кончины Ширин Акинер: «Надеюсь, что она встретилась на том свете с Исламом Каримовым, и они сейчас ходят вместе рука об руку».