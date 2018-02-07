Предложение от Шавката Мирзиёева: визы в Узбекистан на 72 часа

Краткосрочные визы и авиабилеты ниже себестоимости появятся в Узбекистане с 1 мая 2018 года. Президент вновь перекраивает сферу туризма в стране.

Иностранные туристы смогут получить в Узбекистане краткосрочные визы сроком на 72 часа. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «О мерах по развитию въездного туризма» от 6 февраля 2018 года.

Документом предусмотрено внедрение с 1 мая текущего года процедуры выдачи въездных краткосрочных виз. Их смогут получить на 72 часа иностранные пассажиры, следующие транзитом, сразу же по прибытии в Узбекистан.

Условие выдачи: наличие у таких пассажиров авиабилета и визы (при необходимости) в третью страну, а также уплата консульских сборов.

Для ускорения всех процедур досмотра появится порядок краткосрочного контролируемого выхода иностранцев с такими визами за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристическим программам.

Также документ дает право туристам без каких-либо ограничений производить фото- и видеосъемку общественных мест, зданий и сооружений в Узбекистане.

Однако исключения все же имеются: объекты, перечень которых утверждается законодательством и на которых установлены соответствующие указатели о запрете всех видов съемок.

В Узбекистане до сих пор действует негласное правило, запрещающее фотографировать и снимать в общественных местах. Сотрудники правопорядка могут заставить даже журналиста удалить кадры с носителя.

При этом официальный список объектов, которые нельзя снимать на камеры, общественности так и не представлен.

Президент также поручил упростить порядок вывоза из Республики Узбекистан иностранными туристами золотых изделий, а также мерных слитков, изготовленных в установленном порядке.

Авиабилеты ниже себестоимости

Документ затрагивает и деятельность национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии»). Ей предоставляется право реализовывать авиабилеты на международные рейсы по ценам ниже себестоимости.

Авиакомпании предлагается дать очередную налоговую льготу, которая поможет покрыть ущерб от этого. По мнению правительства, это позволит обеспечить конкурентоспособность рейсов.

Вместе с тем предлагается вывести из состава «Узбекистон хаво йуллари» аэропорт «Карши». Постановлением предлагается передать его в управление специализированной компании уже в ближайшее время.

Также на его территории поручается внедрить режим «Открытое небо» и привлечь авиакомпании-лоукостеры. Ожидается, это поможет уменьшить стоимость билетов.

Ранее Мирзиёев высказал претензии к национальному авиаперевозчику, являющемуся монополистом в данной сфере, по поводу завышенных цен на билеты. Тогда президент указал на неспособность авиакомпании работать в рыночных условиях.