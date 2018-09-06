Премьер-министр РУз предупредил не привлекать к сбору хлопка студентов, учителей и медиков

Премьер-министра РУз Абдулла Арипов на совещании, посвященном началу хлопкоуборочной кампании, строго запретил привлекать к сбору урожая студентов, учителей и медиков.

Абдулла Арипов подчеркнул, что к сбору урожая «белого золота» должны привлекаться добровольцы. При выявлении случаев принудительного труда будут приняты «соответствующие меры наказания», вплоть до уголовных дел. Следить за этим будут работники прокуратуры, 5 сентября сообщило Podrobno.uz.

За одну тонну машинного сбора в 2018 году полагается 400 тысяч сумов (почти 50 долларов). За один килограмм собранного вручную сырья – от 650 до 1000 сумов (8–13 центов).

Планируется сформировать 26 тысяч отрядов сборщиков хлопка, в которые войдут примерно около двух миллионов человек.