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    Премьер-министр РУз предупредил не привлекать к сбору хлопка студентов, учителей и медиков

    Премьер-министра РУз Абдулла Арипов на совещании, посвященном началу хлопкоуборочной кампании, строго запретил привлекать к сбору урожая студентов, учителей и медиков.

    Премьер-министр РУз Абдулла Арипов; фото: jahonnews.uz
    Премьер-министр РУз Абдулла Арипов; фото: jahonnews.uz

    Абдулла Арипов подчеркнул, что к сбору урожая «белого золота» должны привлекаться добровольцы. При выявлении случаев принудительного труда будут приняты «соответствующие меры наказания», вплоть до уголовных дел. Следить за этим будут работники прокуратуры, 5 сентября сообщило Podrobno.uz.

    За одну тонну машинного сбора в 2018 году полагается 400 тысяч сумов (почти 50 долларов). За один килограмм собранного вручную сырья – от 650 до 1000 сумов (8–13 центов).

    Планируется сформировать 26 тысяч отрядов сборщиков хлопка, в которые войдут примерно около двух миллионов человек.

    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Узбекистан, Хлопковая кампания
    Теги: 2018 Абдулла Арипов Узбекистан хлопок
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