Пресс-служба АГМК объясняет столпотворение на «ярмарке труда»

В Алмалыке проходила «ярмарка труда», на которой было представлено 1500 вакансий, рассказывает пресс-секретарь АГМК, но на третий день ее проведения в городе собралось море соискателей.

Кадры колышущейся словно море толпы людей, как подтверждает пресс-служба Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), расположенного в Ташкентской области Узбекистана, действительны и передавали реальную ситуацию в городе 4 ноября.

Как рассказала в интервью Ц-1 руководитель информационного отдела АГМК Умида Каршибаева, 4 ноября в Алмалыке проходил третий день работы «ярмарки труда», организованной хокимиятом города. Первый и второй день «ярмарки труда» пришлись на 31 октября и 3 ноября.

Выставлено было всего 1500 вакансий в четырех секторах, которые предлагали прокуратура, налоговая инспекция, милиция и Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

Для проведения мероприятия была выбрана площадь возле Дворца культуры «Металлург».

Но когда 4 ноября люди продолжали всё прибывать и прибывать, то часть ярмарки пришлось перенести в ближайший парк Молодежи, но и там скоро не хватило места, а из-за количества людей и тесноты возникла угроза образования давки.

Умида Каршибаева предполагает, что на месте было до двух тысяч человек, люди приехали не только из ближайших районов Ташобласти, но и из южных регионов страны – Бухарской и Кашкадарьинской областей.

Теперь, по ее словам, «ярмарки труда» проводиться не будут – весь процесс поиска новых работников, их выбора и найма переносится в онлайн-режим.

Но, как заверяет глава информационной службы АГМК, рабочие места создаваться будут. В настоящее время идет разработка нового рудника «Ешлик-1», который предполагает появление в ближайшие годы 10 тысяч рабочих мест, а уже в недалеком будущем потребуется порядка 2 тысяч строителей для работы на новом объекте – запланированной фабрике по переработке медной руды.

В целом, как признает Каршибаева, события в Алмалыке обнажили проблему безработицы в стране.

По ее словам, в АГМК звонят узбекистанцы, работающие на схожих предприятиях в России, и спрашивают, есть ли у них рабочие места, так как они хотят вернуться домой.