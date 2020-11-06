Соискателей работы в Алмалыке разгоняла Нацгвардия

Разогнать соискателей работы в Алмалыке 4 ноября удалось лишь с помощью подразделений Нацгвардии, сообщают побывавшие на месте активисты Правозащитного альянса Узбекистана.

Тысячи узбекистанцев, прибывших 4 ноября на «ярмарку труда» в город Алмалык в Ташкентской области, пришлось разгонять с помощью воинов Национальной гвардии.

По словам активисток Правозащитного альянса Узбекистана Елены Урлаевой и Солмаз Ахмедовой, накануне побывавших на месте события, им удалось поговорить с очевидцами, которые рассказали, как ситуация в городе чуть не вышла из-под контроля.

В Алмалыке 4 ноября продолжался третий день «ярмарки труда» (первые дня ее работы пришлись на 31 октября и 3 ноября), в который собралось рекордное количество соискателей – тысячи людей.

Всего хокимият Алмалыка выставил 1500 вакансий, эти места были предложены четырьмя секторами – прокуратурой, налоговой, милицией и Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (АГМК).

Сама ярмарка проходила у здания Дворца культуры «Металлург» от АГМК, но из-за большого притока людей ее перенесли в парк Молодежи, правда, вскоре и там не хватило места…

Елена Урлаева рассказывает, что люди прибывали даже из южных Бухарской и Кашкадарьинской областей, преодолев сотни километров, очевидно, услышав, что идет набор на работу в АГМК.

Нацгвардия против безработных

«Люди перекрыли трассу, так как их количество не могло уместиться на площади и в парке, – рассказывает Урлаева. – Не хватало анкет, все бегали и снимали копии, рядом появились торговцы ручками, так как на них неожиданно возник бешеный спрос».

Правозащитница с сожалением отмечает, что в Узбекистане складывается взрывоопасная ситуация из-за безработицы. Люди не хотят ехать в Россию на заработки. Большой урон трудовой миграции нанесла лжепандемия коронавируса, из-за которой закрываются границы, вводится карантин, падает спрос на рабочую силу.

В Алмалыке для разгона людей, желающих трудоустроиться, была приглашена Национальная гвардия, которая начала оттеснять соискателей, а затем последовательно отправлять всех по домам.

Одна из жительниц Алмалыка рассказывает, что милиция вместе с нацгвардейцами в мегафоны объявляли номера машин, и если находили водителя, то его отправляли на все четыре стороны вместе с пассажирами.

Жители Алмалыка, говорившие с правозащитницами, скептически отнеслись к возможности трудоустройства с помощью ярмарок, некоторые считали это показухой и не могли понять, как люди решились приехать аж из Бухары или Карши.

Девушка Парвина Мамаева из Алмалыка рассказала, что окончила специализированный колледж при АГМК, но трудоустроиться не смогла, в итоге выучилась на парикмахера.

Другая жительница Алмалыка – 77-летняя инженер Сагодат Каюмова говорит, что отдала комбинату 48 лет жизни, а с 1979 по 1985 год, еще в Советском Союзе, проработала по направлению на схожем предприятии в Монголии.

В 2000 году новый руководитель отправил Каюмову в библиотеку АГМК, на ее место взял аж двух новых сотрудников, а в 2009 году ее и вовсе уволили.

«В АГМК сейчас царят другие нравы, там на рабочих местах сидят только по блату, родственники или еще кто из знакомых, – утверждает Каюмова, – какие шансы на трудоустройство могут быть у людей «с улицы», если специалистов с огромным стажем выкинули за ворота».

В итоге соискателей работы разгоняла Нацгвардия, добавляют правозащитницы Елена Урлаева и Солмаз Ахмедова.