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    В Ташкенте уровень потенциальной безработицы – 20%

    Из 2,5 млн жителей Ташкента меньше половины заняты работой, а уровень потенциальной безработицы достигает 20%, сообщает УзА со ссылкой на данные комиссии Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

    Безработные в Ташкенте в ожидании случайных заработков; фото: Правозащитный альянс Узбекистана
    Безработные в Ташкенте в ожидании случайных заработков; фото: Правозащитный альянс Узбекистана

    Постоянное население столицы Узбекистана составляет около 2,5 млн человек, из которых официально безработными являются 99 тысяч жителей. Еще почти столько же – трудовые мигранты. Трудоустроены 1,1 млн человек.

    Факторами риска роста безработицы являются: финансовая неграмотность населения, низкая квалификация, теневые секторы экономики. Многие из официально безработных горожан заняты в торговле, резюмирует УзА.

    Комментарий корреспондента:

    Потенциальная безработица – вид безработицы, который может быть достигнут при определенных условиях в том или ином регионе.

    Темы: Безработица в Узбекистане, Ташкент, Экономика Узбекистана
    Теги: безработица Ташкент Узбекистан
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