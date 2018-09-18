В Ташкенте уровень потенциальной безработицы – 20%

Из 2,5 млн жителей Ташкента меньше половины заняты работой, а уровень потенциальной безработицы достигает 20%, сообщает УзА со ссылкой на данные комиссии Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Постоянное население столицы Узбекистана составляет около 2,5 млн человек, из которых официально безработными являются 99 тысяч жителей. Еще почти столько же – трудовые мигранты. Трудоустроены 1,1 млн человек.

Факторами риска роста безработицы являются: финансовая неграмотность населения, низкая квалификация, теневые секторы экономики. Многие из официально безработных горожан заняты в торговле, резюмирует УзА.