Узбекистан: смертоубийство за рабочее место…

Сотни людей устроили давку утром 4 ноября у здания Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташобласти Узбекистана из-за объявления о наборе на работу.

На видео, которое распространяют в Узбекистане по Телеграм-каналам, сотни людей превратились в живое море, колышущееся возле здания Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), расположенного в Ташкентской области.

Как сообщают правозащитники, АГМК объявил о наборе людей на работу, и пришли все желающие трудоустроиться, но их было чересчур много…

В толпе слышны крики, люди оказались под угрозой образования давки, некоторые забрались на здание, стены забора, чтобы избежать гибели под ногами других соискателей работы.

Ц-1 дозвонился до представителей АГМК в Алмалыке, но никто из говоривших по телефону людей не согласился дать комментарий о происходящем, просто вешал трубку.

АГКМ является крупным в Узбекистане производителем строительных материалов, в частности цемента, меди, аффинированного золота и серебра, цинка, серной кислоты и другой химпродукции.

По данным Министерства труда и занятости населения Узбекистана за август 2020 года, уровень безработицы в стране составил 13,2% населения, в 2019-м он составлял 9,1%.

По неофициальным данным, более 50% узбекистанцев являются безработными, что заставляет миллионы граждан выезжать на заработки в Россию, армии оставшихся нетрудоустроенных выживают за счет сезонных полевых работ или поденщины.

А о том, что это похоже на действительность, говорят отчаянные кадры из Алмалыка…