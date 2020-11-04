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    Узбекистан: смертоубийство за рабочее место…

    Сотни людей устроили давку утром 4 ноября у здания Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташобласти Узбекистана из-за объявления о наборе на работу.

    Давка у АГМК в Ташобласти РУз - люди пришли трудоустраиваться...
    Давка у АГМК в Ташобласти РУз — люди пришли трудоустраиваться…

    На видео, которое распространяют в Узбекистане по Телеграм-каналам, сотни людей превратились в живое море, колышущееся возле здания Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), расположенного в Ташкентской области.

    Как сообщают правозащитники, АГМК объявил о наборе людей на работу, и пришли все желающие трудоустроиться, но их было чересчур много…

    В толпе слышны крики, люди оказались под угрозой образования давки, некоторые забрались на здание, стены забора, чтобы избежать гибели под ногами других соискателей работы.

    Ц-1 дозвонился до представителей АГМК в Алмалыке, но никто из говоривших по телефону людей не согласился дать комментарий о происходящем, просто вешал трубку.

    АГКМ является крупным в Узбекистане производителем строительных материалов, в частности цемента, меди, аффинированного золота и серебра, цинка, серной кислоты и другой химпродукции.

    По данным Министерства труда и занятости населения Узбекистана за август 2020 года, уровень безработицы в стране составил 13,2% населения, в 2019-м он составлял 9,1%.

    По неофициальным данным, более 50% узбекистанцев являются безработными, что заставляет миллионы граждан выезжать на заработки в Россию, армии оставшихся нетрудоустроенных выживают за счет сезонных полевых работ или поденщины.

    А о том, что это похоже на действительность, говорят отчаянные кадры из Алмалыка…

    Источник:Ц-1
    Темы: Безработица в Узбекистане
    Теги: АГМК безработица в Узбекистане Узбекистан
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