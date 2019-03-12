Пресса в Узбекистане страдает без принудительной подписки

Издания в Андижанской области Узбекистана оказались в кризисном положении из-за парадокса власти: она отменила принудительную подписку на газеты, а цензуру оставила…

В конце 2018 года в Андижанской области Узбекистана выходило 35 периодических печатных изданий.

В частности, это главные областные газеты «Андижоннома» и «Андижанская правда», 16 изданий городских и районных хокимиятов, а также пять журналов и 13 частных и отраслевых изданий.

С начала 2019 года большинство из них с трудом сводят концы с концами. А газета «Холис», учредителем которой является одноименное общество с ограниченной ответственностью, а также ряд других отраслевых изданий и вовсе были вынуждены закрыться.

Журналисты андижанских изданий объясняют причину кризиса тем, что в 2018 году вместе с отменой принудительного труда в Узбекистане был введен запрет на принудительную подписку населения на местные периодические издания.

Это вытекало из постановления президента Шавката Мирзиёева, принятого в августе прошлого года, «О мерах по воспитанию молодежи и поднятию системы образования на качественно новый уровень».

Прежде по всему Узбекистану власти удерживали часть денег из заработной платы работников бюджетных организаций на принудительную подписку на местные газеты и журналы.

Власть при первом президенте Исламе Каримове, правившем страной с 1989 по 2016 год, понимала, что средства массовой информации в стране выступают органами пропаганды политики государства, и поэтому брала на себя заботу об их содержании, при этом перекладывая финансовое бремя на своих граждан.

Теперь же при новом президенте Шавкате Мирзиёеве, желающем предстать перед страной и всем миром в качестве прогрессивного реформатора, власть отказывается от наиболее одиозных примеров принуждения, но взамен не предлагает ничего.

Свобода слова и отмена цензуры могли бы стать первым шагом для развития финансовой независимости СМИ, но настоящей либерализацией в стране не пахнет.

В андижанских газетах старожилы вспоминают конец 80-х и начало 90-х годов прошлого века, когда в бывшем СССР началась перестройка, последовавший «парад независимости» республик, а также то, как в те трудные годы народ стоял в очереди даже за хлебом, но при этом люди покупали газеты.

Почему? Потому что в тот небольшой отрезок времени газеты в Узбекистане могли писать о том, что волновало людей.

Работники андижанских изданий сегодня уже не требуют свободы слова, они выражают мнение, что подписка на просветительские издания должна оставаться обязательной, как и среднее образование.

Один из представителей прессы рассказывает, как был возмущен тем, что закрытие газеты «Холис» прошло незамеченным для всего общества. Он считает, что ее учредитель – ООО с одноименным названием, в чье ведомство входят три-четыре сотни прилавков торгового комплекса «Нового дехканского базара», а также автостоянки и другие торговые точки – мог бы и дальше финансировать издание.

Он рассказывает, что газета с апреля 1996 года выпустила 1108 номеров и стала очагом духовного просветительства, трибуной интеллигенции Андижана.

«За эти годы на ее страницах (в последнее время выходила на 30 страницах. – Прим. Ц-1) печатались произведения писателей, поэтов, ученых и мыслителей андижанской земли. Смущает их гробовое молчание по поводу закрытия газеты», – говорит собеседник Ц-1.

Его поддерживают другие коллеги, которые боятся, что аналогичная участь уже скоро коснется и их изданий.