Президент Мирзиёев вернул студентам здание медколледжа Боровского

По распоряжению президента Шавката Мирзиёева студенты медколледжа Боровского в Ташкенте продолжат учиться в родном здании: хоким города ретировался.

Медицинский колледж имени П. Ф. Боровского в Ташкенте по инициативе президента Узбекистана решено не расформировывать перед началом 2017–2018 учебного года.

Студенты первых и вторых курсов смогут доучиться и получить дипломы родного учебного заведения.

Более того, здание в центре города, отданное хокимом города Ташкента Рахмонбеком Усмановым под школу Службы национальной безопасности (СНБ), возвращено администрации медицинского колледжа.

Об этом 14 августа на встрече с родителями студентов рассказал сам Усманов.

Глава столичной администрации заявил, что власти прислушались к пожеланиям студентов медколледжа Боровского, не пожелавших переводиться в другие профильные учебные заведения.

Якобы «дело Боровского» дошло до президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, и тот распорядился следовать интересам учащихся. Как рассказали источники Ц-1, некоторые из родителей, присутствовавших на собрании, даже расплакались, услышав это.

Власти пошли на компромисс

8 августа у здания колледжа состоялось стихийное собрание родителей учащихся, возмущенных тем, что учебное заведение вопреки обещаниям Усманова тайно закрывают, а здание передают школе СНБ (в этот день строители занимались реконструкцией сооружения).

Прибывший на собрание хоким Ташкента заверил собравшихся, что все желающие студенты получат дипломы медколледжа Боровского, если переведутся в другие профильные учебные заведения.

Родители не поверили заявлению хокима, напомнив о его раннем обещании не закрывать колледж до выпуска учащихся первых и вторых курсов. Активисты составили петицию на имя главы государства и пообещали бойкотировать начало наступающего учебного года.

Хоким пообещал донести до руководства страны позицию родителей и поручил организовать повторную встречу с активом родительских комитетов всех учебных групп колледжа.

Во время вчерашней встречи хоким был менее резок и заявил, что «голос народа» услышан, рассказала одна из участниц собрания.

По ее словам, «дело Боровского» получило широкий резонанс, и власти просто не могли в «Год диалога с народом» проигнорировать требования студентов.

Но колледж закрывается…

После финального выпуска студентов-медиков в 2019 году медицинский колледж имени П. Ф. Боровского закроют навсегда.

Вразумительного объяснения по этому поводу власти еще не представили. По версии Министерства здравоохранения, в колледже не хватает учебных классов и актового зала, а количество студентов намного превышает допустимые нормы.

Студенты первых и вторых курсов, все лето проведшие в состоянии неопределенности, отмечают, что дефицит аудиторий и превышение предельной нормы учащихся можно зафиксировать в любом медицинском колледже Ташкента.

Общественность уверена, что причиной закрытия колледжа стала смерть студента Джасура Ибрагимова, который 1 июня скончался от травм, нанесенных в ходе драки с однокурсником. По другим данным, Ибрагимов стал жертвой группового избиения.

Общественный резонанс история получила после распространения в социальных сетях письма матери погибшего к президенту Узбекистана о бездействии органов внутренних дел в расследовании убийства. После этого дело под личный контроль взяли генеральный прокурор и, по нашим данным, президент.

Очевидно, это могло стать импульсом для кардинальной реформы среднего образования в республике.

Вскоре Мирзиёев объявил о возвращении к 11-летнему школьному образованию и сокращении значительного числа колледжей и лицеев.