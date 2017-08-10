Студенты медколледжа Боровского: хоким Ташкента обманул нас

Не дали доучиться: хоким Ташкента отдал здание медколледжа Боровского СНБ Узбекистана, а от студентов потребовал добровольно перевестись в другие колледжи.

У здания медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте 8 августа состоялась встреча родителей студентов с городскими властями.

Родители были возмущены тем, что учебное заведение закрывают, не дав доучиться их детям.

Прибывший на собрание хоким Ташкента Рахмонбек Усманов пообещал собравшимся, что все желающие получат диплом колледжа Боровского, если добровольно переведутся в другие учебные заведения.

Как Ц-1 рассказали участники акции, никто словам хокима не поверил. Родители студентов составили петицию на имя президента с просьбой дать доучиться их детям, а также пообещали бойкотировать решение о переводе учащихся в другие профильные колледжи.

«Хоким нас кинул. Он обещал нам дать возможность доучиться в колледже. Теперь выясняется, что здание колледжа втихаря ломают, чтобы сделать школу СНБ (Служба национальной безопасности Узбекистана). А нас просто выгоняют и опять кормят обещаниями, что мы получим дипломы Боровского», – рассказала одна из участниц собрания.

По ее словам, большинство родителей не подписали заявления о переводе детей в другие медицинские колледжи.

Они заявили чиновникам, что в сентябре студенты останутся дома, если ситуация не разрешится в их пользу. Следующий этап переговоров запланирован на вторник, 15 августа.

Хоким обещал…

В июне 2017 года на собрании с родителями учащихся хоким Усманов пообещал, что студенты первого и второго курсов смогут доучиться в данном медколледже.

Тогда он заявил, что обратился с соответствующей устной просьбой к главе правительства, и тот якобы дал добро по этому вопросу. Однако обещание хокима не было задокументировано, и уже в июле иностранным учащимся медколледжа Боровского порекомендовали перевести документы в другие учебные заведения.

Как сказано в петиции, 3 августа было выдано официальное письмо за № 8-7-5/592, подписанное начальником Главного управления науки и учебных заведений Уктамом Исмаиловым. В документе сказано о приостановлении деятельности колледжа с 2017 года согласно письму-поручению премьер-министра страны от 16 июня.

В чем причины закрытия?

Родители учащихся так и не смогли получить вразумительное объяснение по поводу закрытия колледжа. 19 июня пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана назвала причины закрытия самого престижного медицинского колледжа страны.

Многочисленные комиссии якобы выявили «серьезные проблемы в организации учебно-воспитательной работы». В Минздраве посетовали на превышение предельной нормы учащихся, нехватку учебных аудиторий и актового зала.

По словам студентов, по аналогичным причинам можно закрыть любой ташкентский медицинский колледж.

Будущие медики уверены, что причиной закрытия колледжа стала смерть студента Джасура Ибрагимова, который 1 июня скончался от травм, нанесенных в ходе драки с однокурсником. По другим данным, Ибрагимов стал жертвой группового избиения.

После распространения в социальных сетях эмоционального письма матери погибшего к президенту Узбекистана, написавшей о бездействии органов внутренних дел в расследовании убийства, резонансное дело под свой контроль взяли генеральный прокурор и, по нашим данным, президент Шавкат Мирзиёев.

Вскоре глава государства объявил о возвращении к 11-летнему школьному образованию и сокращению значительного числа колледжей и лицеев.

Мирзиёев заявил, что после девятого класса дети вырываются из привычной среды и испытывают стресс, самоутверждаясь за счет насилия.

Ранее высказывалось мнение, что закрытие колледжа может быть связано с передачей здания в центре Ташкента другому ведомству.

Пришедшие 8 августа на собрание студенты и их родители увидели, что строители занимаются реконструкцией здания. По их словам, здесь будет размещена школа СНБ.

Вызывает недоумение, почему так называемым «делом Боровского» занимается хоким Ташкента Рахмонбек Усманов. Почему он, а не министр образования или здравоохранения?

Именно Усманов встречался с родителями студентов и от имени властей давал гарантии. Минздрав, как отмечается в ответном письме на обращение по поводу закрытия колледжа Боровского, следовал рекомендациям ташкентского градоначальника и дополнительную информацию намеревался предоставить после окончательного решения вопроса.