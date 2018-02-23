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    Прямой рейс Ташкент – Киев появится в 2019 году

    «Международные авиалинии Украины» (МАУ) откроют прямые рейсы из Киева в Ташкент и Ашхабад.

    МАУ прекратила полеты в Ташкенты в 2015 году; фото Flyuia.com
    МАУ прекратила полеты в Ташкенты в 2015 году; фото Flyuia.com

    Авиакомпания МАУ объявила о расширении географии полетов в Центральную Азию: в 2019 году появятся прямые рейсы в столицы Узбекистана и Туркменистана.

    Еще в декабре прошлого года представители  Госавианадзора Узбекистана и  Госавиаслужбы Украины подписали протокол, предусматривающий возобновление  в 2018 году прямого регулярного сообщения между Ташкентом и Киевом с частотой два рейса в неделю.

    Цена билетов не объявлялась, но  в 2015 году стоимость перелета в обе стороны  составляла 465 евро. Билет из Киева в Алматы в среднем обходится в 230-450 евро.

    Объявление планов МАУ тормозит намерение властей Узбекистана получить поток туристов из Украины уже в 2018 году.

    Глава Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов в январе этого года заявил, что на одном из видеоселекторных совещаний президент Шавкат Мирзиёев дал ряд поручений по развитию туристической отрасли, в том числе возобновить авиасообщение с Украиной.

    «Украина – это 40 миллионов населения, второй туристический рынок на территории СНГ, это очень важный для нас источник туристов», – заявил Абдухакимов.

    Прямое авиасообщение между Украиной и Узбекистаном было прервано в 2015 году.

    Узбекский перевозчик потребовали сократить число полетов для каждой из сторон – с двух до одного рейса в неделю, с чем не согласились в МАУ. Украинская сторона доказывала, что квота на два рейса в неделю является минимально приемлемой для этого маршрута.

    Ранее бывший гендиректор узбекского перевозчика Валерий Тян объяснял, что «Узбекские авиалинии» приостановили полеты в Киев из-за ценового демпинга украинской авиакомпании.

    Источник:Ц-1
    Темы: Транспорт в Центральной Азии, Узбекистанские авиалинии
    Теги: МАУ перевозки в Узбекистане трудовые мигранты туризм туризм в Узбекистане Узбекистан Узбекские авиалинии
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